Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел строящийся участок второй линии Казанского метрополитена на пересечении улиц Ломжинская и Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В этом месте тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли, завершив проходку тоннеля первого участка второй линии Казанского метрополитена.

Фото: © tatarstan.ru

«Это будет станция <…> „Зилант“. Это „Зилант“, „Академическая“, „100-летие ТАССР“ и четвертая („Тулпар“ — прим. Т-и)», — рассказал Президенту РТ о ходе работ генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

Рустам Минниханов также пообщался с работниками «Казметростроя». Его сопровождали министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © tatarstan.ru

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани завершилось голосование по выбору названий для новых станций метро.

Вторая линия Казанского метрополитена должна соединить пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый ее участок длиной 5,37 километра будет включать четыре станции.