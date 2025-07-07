Минниханов осмотрел стенды 15-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Екатеринбурге. Он осмотрел стенды 15-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В этом году главная тема выставки – «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Ожидается участие более 40 тыс. человек из примерно 60 стран.

Основными треками выставки определены следующие: «Цифровое производство», «Металлообработка», «Транспортное машиностроение», «Технологии для городов», «Промышленные ІТ», «Технологии для энергетики», «Новые материалы», «Производство компонентов», «Медицинская техника и оборудование для реабилитации», «Автоматизация и робототехника».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На ИННОПРОМе традиционно представлен стенд Татарстана, где выставлена продукция производителей республики. Сегодня стенд осмотрел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.