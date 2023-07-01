Минниханов осмотрел соборную мечеть «Мунира» и прогулялся по набережной в Кемерове

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил соборную мечеть «Мунира» в Кемерове и узнал о планах руководства региона об открытии новых объектов для местных татар. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В мечети Минниханов пообщался с муфтием Кемеровской области Тагиром хазратом Бикчантаевым. Ему рассказали об открытии религиозного сооружения в 2008 году, его архитектурном стиле и минаретах.

Затем руководитель Татарстана оценил стелу, посвященную 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На памятнике изображена сура «Фатиха» с переводом на русский язык и памятные слова о значении события, его роли в развитии культуры народов Сибири.

Как рассказали участникам экскурсии, в будущем рядом с соборной мечетью откроется татарский национально-культурный центр «Туган йорт». Здесь будут проводиться мероприятия, которые помогут гостям больше узнать о культуре и традициях татар Кузбасса. На этой же площадке, как предложил Рустам Минниханов, может разместиться деревянное татарское подворье, построенное татарстанскими мастерами к Сабантую.

Затем Рустам Минниханов прогулялся по набережной реки Томь и возложил цветы к мемориалу Воину-Освободителю, побывал в Кемеровском президентском кадетском училище и региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Раиса Татарстана сопровождал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в Кемеровскую область на ХХІІІ Федеральный и III Международный шахтерский Сабантуй. На событии он принял участие в установке рекорда России, добавив ингредиенты к шахтерскому кулешу, который смогли отведать гости праздника.

Напомним, участниками Сабантуя стали более 3 тыс. человек, еще свыше 10 тыс. участвуют в событии в качестве зрителей.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана