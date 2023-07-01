Федеральный Сабантуй в Кемерове собрал более 10 тыс. зрителей

Участниками XXIII Федерального и III Международного Сабантуя в Кузбассе стали свыше 3 тыс. человек. Празднество, которое продлится до 17.00, уже посетили 10 тыс. гостей. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

«Праздник на Московской площади в Кемерове продлится до 17:00. Среди участников — делегации регионов, представители мусульманской общины Горловки (ДНР), работники и ветераны угольной промышленности», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на площадке установлено два рекорда России: спортивный — гиревой полумарафон, а второй — кулинарный. В приготовлении рекордного шахтерского кулеша принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов.



На праздничной площадке работают Татарское и Кузбасское подворья. На первом можно увидеть и приобрести изделия ручной работы из кожи и меха, а также различные сувениры. На втором развернулась ярмарка-продажа изделий из бересты, керамики, щепы и мастер-классы.

На сцене выступают солисты и творческие коллективы из Кузбасса, Татарстана, Новосибирска, Красноярска, открыто свыше 30 точек питания, организованы национальные игры для детей и взрослых.

Фото: телеграм-канал Цивилев. Live