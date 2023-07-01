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Руc Тат
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Общество 1 июля 2023 09:27

Минниханов и Цивилев приготовили рекордный шахтерский кулеш на Сабантуе в Кузбассе

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Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Сабантуе в Кемеровской области. Вместе с главой региона Сергеем Цивилевым он принял участие в приготовлении самого большого шахтерского кулеша в России.

На ролике видно, как руководитель республики приправляет блюдо зеленью, а глава Кузбасса добавляет в него масло – «ингредиенты, которые раскроют вкус блюда», заметил ведущий. Когда блюдо будет приготовлено, его смогут отведать гости праздника.

Как ранее сообщал Минкульт Кемеровской области, команда шеф-поваров Кузбасса планирует установить рекорд России, приготовив 200 литров угощения. Также на Сабантуе пройдет кулинарный поединок по приготовлению блюд татаркой кухни. Конкурс пройдет на фестивальной площади. В зоне фудкорта будет работать более 30 точек питания.

Видео: телеграм-канал Цивилев. Live

#Рустам Минниханов #кемеровская область
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