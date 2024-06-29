Ярмарка и зона национальных игр: Минниханов осмотрел площадки «Гырон Быдтона»

В деревне Енабердино Менделеевского района Татарстана стартовал республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон». Организаторы приготовили для гостей множество разнообразных площадок, которые осмотрел Раис РТ Рустам Минниханов.

Раис Татарстана прибыл на праздник в удмуртской национальной рубашке. В первую очередь он совершил старинный удмуртский обряд — позвонил в колокольчик под импровизированными воротами. По традиции считается, что таким образом человек отгоняет от себя всё плохое и заходит в дом с чистыми мыслями.

Первой из площадок стала ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Там были представлены керамические и текстильные изделия, предметы из дерева и кости, а также многое другое. Все изделия выполнены в традиционном удмуртском стиле с типичными узорами.

Сразу за ярмаркой расположилась выставка тканых ковров «Куиськон крезь», что переводится с удмуртского как «Мелодия тканого полотна». Рядом разместилась зона, посвященная национальным играм — как настольным, так и подвижным.

Одним из ключевых моментов праздника стала традиционная удмуртская свадьба. При этом жених был из Удмуртии, а невеста — из Татарстана. Руководитель Менделеевского района РТ Радмир Беляев пошутил, что им с главой Удмуртии Александром Бречаловым теперь придется решать, в какой же именно республике будут жить молодожены.

Завершая осмотр, Раис Татарстана посетил самую вкусную точку праздника — место приготовления обрядовой каши «Вось ӝук», которую традиционно готовят на этот праздник. Попробовать блюдо мог любой желающий (стоит отметить, что в прошлом году на «Гырон Быдтоне» был побит рекорд по изготовлению этой каши — прим. Т-и).

Помимо прочего, в рамках праздника состоялся финал молодежного форума «БиГерд» («Единый узел»), который по традиции собирает удмуртскую молодежь из Татарстана и других регионов России.

Название праздника «Гырон Быдтон» переводится с удмуртского языка как «Конец пахоты». Праздник проводится во время цветения лугов, во время него удмурты благодарят за хорошую погоду и молятся о предстоящем урожае. На республиканском уровне отмечается в Татарстане с 1998 года. В прошлом году праздник был организован в селе Нырья Кукморского района РТ.

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