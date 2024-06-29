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Минниханов дал старт удмуртскому празднику «Гырон Быдтон»
Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон» стартовал в деревне Енабердино Менделеевского района Татарстана. В церемонии открытия принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
Центральным представлением праздника стала театрализованная постановка «Италмас», в которой раскрывались мифы и легенды удмуртского народа.
«Это красивый праздник, который проводится уже, наверное, тысячу лет, после весенне-полевых работ, и дай нам Всевышний хороший год, чтобы был хороший урожай и мы могли радоваться нашим успехам», — заявил Минниханов, приветствуя гостей праздника.
Он отметил высокий уровень организации праздника, особенно бережное отношение к традициям, одежде и культуре.
«Мы посмотрели, и не только посмотрели, а поучаствовали в ритуале вступления в брак Татарстана и Удмуртии: жених из Удмуртии, а невеста из Татарстана», — отметил Раис РТ.
Он подчеркнул, что все жители как республики, так и России в целом живут в мире без разногласий, какой бы национальности или вероисповедания они не были.
«И мы в республике делаем всё, чтобы человек любой национальности имел возможность учить язык родителей, сохранять свои культуру и ремесло, и мы будем всячески это поощрять», — добавил Минниханов.
В заключение Раис Татарстана наградил отличившихся жителей республики, вручив им медали и благодарственные письма.
В своем телеграм-канале руководитель республики поделился фотографиями с народных гуляний.
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