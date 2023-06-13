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Новый кулинарный рекорд по изготовлению обрядовой каши установят в Татарстане
В этом году на национальном удмуртском празднике Гырон быдтон будет зафиксирован новый кулинарный рекорд по изготовлению обрядовой каши. В селе Нырья Кукморского района РТ уже подготовлена площадка. Фиксировать достижение будут представители Книги рекордов России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замруководителя исполкома по соцвопросам Айгуль Ахметшина.
«Красной лентой на празднике Гырон быдтон проходит приготовление на костре ритуальной удмуртской каши „Вось жук“. В этом году мы хотим придать изготовлению священной каши особый смысл. Фиксировать рекорд приедут представители Книги рекордов России, помогать будут представители удмуртской общины», — рассказала докладчица.
Любой желающий сможет продегустировать блюдо-«рекордсмен», которое будет представлять из себя пшенную кашу с гусиным мясом.
Кроме каши, гости праздника смогут попробовать блюда удмуртской кухни — шаньги, перепечи и другие яства на удмуртском подворье.
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