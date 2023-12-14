Минниханов осмотрел обновленную школу в селе Высокая Гора

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в село Высокая Гора побывал во втором здании школы №1, где до этого состоялся капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Здание было возведено в 1975 году. После капремонта в этой части школы разместили младшие классы. На данный момент в них обучаются 284 ребенка.

В обновленных кабинетах созданы комфортные условия для учебы и развития детей. На территории школы имеется игровая площадка.

Рустам Минниханов осмотрел помещения, посетил столовую и пообщался с учениками. Он высоко оценил качество ремонтных работ и пожелал ребятам хорошей учебы.

Обеспечение равных возможностей для школьников как в городах, так и в сельских районах — один из приоритетов национального проекта «Образование», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе визита Минниханову рассказали о других проектах, планируемых к реализации в Высокой Горе. Это, в частности, благоустройство центральной площади по улице Школьная, развитие территории молодежного комплекса и открытие Дома дружбы народов на базе местного Дома культуры.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в ходе поездки в Высокогорский район Раис РТ открыл новую экструзионную линию по выпуску полимерных композитов ООО «ПК „Полигран“».

Стоит отметить, что в 2023 году Татарстан вошел в число регионов — лидеров по капитальному ремонту школ.