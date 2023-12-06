Татарстан в 2023 году вошел в число регионов-лидеров по капремонту школ

Республика Татарстан по итогам 2023 года вошла в число российских регионов-лидеров по капитальному ремонту школ. Такие данные были озвучены сегодня на заседании федерального штаба, который прошел на площадке партии «Единая Россия» с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ.

Как было отмечено на заседании, более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, более чем на 90% или полностью. Капремонт завершен в 1384 российских школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счет средств регионов, отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он назвал регионы-лидеры по реализации программы. «Это Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Все запланированные на этот год ремонты в этих регионах завершены. Благодарю губернаторов и региональные команды за достойный результат», – сказал Турчак.

Работы уже полностью завершены почти на 1400 объектах. Еще в 46 регионах готовность объектов более 90%. Турчак отметил, что без сомнений до конца года работы будут завершены. Министр просвещения Сергей Кравцов в свою очередь сообщил, что поддержано решение с 2025 года продлить программу для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха.

Как рассказала председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в РТ, замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова, в Татарстане с 2022 года в рамках программы капремонта отремонтировано 98 школ. В 2023 году на эти цели потрачено 4 млрд рублей, работы произведены в 31 здании. «В рамках народной программы ход работ инспектировали единороссы совместно с местными жителями, представителями родительского сообщества. Все было сделано четко и в срок, и никак не повлияло на образовательный процесс», – рассказала эксперт.

«В республике модернизация школьных систем образования проводится с 2022 года в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в рамках госпрограммы “Развитие образования”. Предполагается, что капремонт школ в Татарстане до 2026 года будет проводиться по схеме софинансирования региональному бюджету», – добавила Закирова.

От республики в совещании в режиме видеоконференц-связи приняли участие секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Татарстанского регисполкома «Единой России» Марат Самигуллин и другие.