Рустам Минниханов запустил новую линию по выпуску полимерных композитов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Высокогорском районе Татарстана торжественно запустили в эксплуатацию новую экструзионную линию по выпуску полимерных композитов. В мероприятии, приуроченном к десятилетию ООО «ПК „Полигран“», принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Сегодня на предприятии перерабатывается более 16 тыс. тонн полимеров в год. Здесь производятся полимеры, которые нужны для кабельной промышленности и строительства. Здесь прекрасная лаборатория, прекрасное производство. Сырьевая база — в основном продукция наших нефтехимических комбинатов», — сказал Рустам Минниханов на церемонии открытия.

Руководитель республики отметил, что Татарстан — крупнейший производитель и переработчик полимеров в России. В свою очередь ООО «ПК „Полигран“» продемонстрировало успешный пример работы в условиях санкций, а его работники получают достойную заработную плату. «Такие производства нужны», — подчеркнул Минниханов.

Генеральный директор ООО «ЭМКАБЕЛЬ» Юрий Бадьин (Саратов) в беседе с журналистами заметил, что открытие новой линии компании «Полигран» — значимое событие. Предприятие выпускает импортозамещающую продукцию, что очень важно для кабельной промышленности.

«Мы с компанией „Полигран“ взаимодействуем с момента ее основания, все десять лет идем рука об руку. За это время нами было произведено более 200 тыс. километров силового кабеля из продукции татарстанской компании. За все это время не было никаких нареканий, кабель соответствует всем заявленным характеристикам», — сообщил Бадьин.

Технический директор ООО «ПК „Полигран“» Ильдар Сайфутдинов рассказал «Татар-информу», что в 2013 году компания запустила свое производство, основной упор сделав на импортозамещение. Теперь эта продукция востребована в различных отраслях промышленности.

«Основные наши потребители — кабельные предприятия России, также осуществляем поставки в Беларусь», — пояснил Сайфутдинов.

Собеседник агентства добавил, что из-за санкций предприятие столкнулось с нехваткой оборудования и отсутствием программного обеспечения. Но благодаря совместной работе с программистами удалось создать российское ПО. Выпуск продукции полностью автоматизирован.

«Сейчас для управления новой линией нужен всего один человек. Кроме того, были запреты на ввоз европейских компаундов, но благодаря нашей компании российские потребители кабельно-проводниковой продукции не нуждаются в иностранном сырье», — заверил Сайфутдинов.

ООО «ПК „Полигран“» занимается производством полимерных композиций на основе полиэтилена для изготовления изоляции и оболочки на кабельных и трубных заводах России и Беларуси, а также для изготовления композитов, применяемых в различных отраслях промышленности, таких как строительство, упаковка и товары бытового назначения. Производимая продукция замещает импортные композиты компании Borealis (Австрия).

Ввод в эксплуатацию новой комплектной экструзионной линии позволит оперативно реагировать на запросы рынка, создавая актуальные материалы, занимать ниши наукоемких и высокотехнологичных материалов. Эта линия — единственная в России с полностью разработанными и внедренными отечественными алгоритмами программного обеспечения. Ее ввод в эксплуатацию позволит увеличить объем выпуска импортозамещающей продукции на 47% и нарастить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

В день запуска новой линии состоялась конференция предприятий кабельной и трубной промышленности. В ней приняли участие более 30 компаний — переработчиков и производителей базовых полимеров России.