«После векового молчания вновь звучит азан»: Минниханов посетил мечети и храмы

Раис Татарстана ознакомился с ходом работ по восстановлению комплекса Казанского Богородицкого монастыря

Фото: rais.tatarstan.ru

Комплекс Казанского Богородицкого монастыря полностью обновят

Первым объектом, который посетил Раис РТ Рустам Минниханов, стал Казанский Богородицкий монастырь. Три года назад здесь открыли возрожденный собор Казанской иконы Божией Матери. Сейчас работы по восстановлению комплекса монастыря продолжаются.

По инициативе Казанской епархии приоритетным объектом комплекса определено здание церкви Николы Тульского. Согласно предложению «Татинвестгражданпроекта», третий этаж строения из силикатного кирпича планируется демонтировать. Останется историческое строение, сохранившее прочность. Также сегодня проводится подготовка к вскрытию подвальных помещений под Настоятельским корпусом.

«Сегодня посетили Казанский Богородицкий монастырь, где полным ходом ведутся ремонтно-восстановительные работы. Три года назад здесь открыли возрожденный собор Казанской иконы Божией Матери. Вскоре обновим весь комплекс монастыря», – поделился позже в своем телеграм-канале Минниханов.

Храм-памятник в честь Нерукотворного образа Спасителя был построен в 1823 году Фото: rais.tatarstan.ru

Храм на Казанке отреставрируют в 2026 году

Затем Рустам Минниханов ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в храме-памятнике в честь Нерукотворного образа Спасителя, построенном в 1823 году. Он расположен в акватории реки Казанки и соединяется с берегом насыпным мостом.

Памятник представляет собой поднятую на высокий постамент 20-метровую четырехугольную усеченную пирамиду. С четырех сторон – входы в здание, украшенные греческими портиками и двумя дорическими колоннами.

В разные годы здесь уже проводились ремонтные работы. В этом году стартовала масштабная реставрация храма, которая должна завершиться в 2026-м.

Масштабная реставрация храма должна завершиться в 2026 году Фото: rais.tatarstan.ru

Ожидается, что после обновления памятник привлечет еще больше жителей Казани и туристов. Чтобы создать для них комфортные условия, планируется комплексное благоустройство с соответствующей инфраструктурой – здесь должны появиться пешеходные пути, санитарные узлы, а также причал для речных трамвайчиков.

«После почти векового безмолвия в мечети вновь звучит азан»

Сегодня в Казани также открыли Ново-Слободскую мечеть, или Ак мэчет. Другие исторические ее названия: Урта-таш, 7-я соборная, 11-я соборная. Здание было построено в 1801-1803 годах на месте первой, деревянной мечети в Ново-Татарской слободе. В 1929 году мечеть была закрыта, а минарет разрушен. В разные годы в этом здании располагались Клуб меховщиков и татарская школа.

Сегодня в Казани открыли Ново-Слободскую мечеть, или Ак мэчет, здание было построено в 1801-1803 годах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2023-2024 годах по инициативе Раиса Республики Татарстан за счет благотворительных средств в мечети проведены ремонтно-реставрационные работы. Были демонтированы пристрои советского периода, восстановлен исторический облик мечети, усилен фундамент.

Рустам Минниханов осмотрел помещения новой мечети. На первом этаже сооружения находится женский молельный зал с отдельным входом, на втором этаже расположен трехзальный мужской молельный зал.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении мечети и внес свой вклад в это благое дело. «Совместными усилиями удалось отреставрировать эту прекрасную мечеть. После почти векового безмолвия в ее стенах вновь звучит азан. Уверен, что эта мечеть станет центром притяжения для паломников и туристов», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении мечети Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Туристам будет интересно посетить эту мечеть»

Месяц назад, когда на восстановленный минарет мечети возвратили полумесяц, имам-хатыб мечети Фарид хазрат Салман говорил о «подлинной татарской архитектуре» здания. Во время реставрации в стенах были обнаружены следы двухсотлетней плитки, по которой дизайнеры восстановили внутреннее убранство мечети.

Еще месяц назад здесь были голые белые стены. Сейчас залы сплошь застелены коврами, от напольного кафеля веет теплом, а на стенах появились шамаили, расписанные золотым шрифтом «Казан басмасы» на зеленом бархате. В основном молельном зале помимо отрывков из Корана также висят шамаили с именами пророков.

В основном молельном зале помимо отрывков из Корана также висят шамаили с именами пророков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Справа над минбаром – имя Всевышнего, а следом за ним имена Адама, Шисы, Идриса, Нуха и его сыновей. Завершает этот круг имя Мухаммада. В женской молельной — только имена Мухаммада и Всевышнего.

«У этой мечети очень глубокая история. Еще у Амирхана Еники было произведение «Мечеть плачет», в котором он упоминал эту мечеть», — рассказал журналистам муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В рассказе Еники говорится о журналисте, который решает развенчать миф о плачущей мечети. В силу особенностей антирелигиозной советской пропаганды автор не дает четкого ответа, был ли это застрявший в мечети филин или «Белая мечеть» действительно плакала.

У этой мечети очень глубокая история Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С этой точки зрения туристам будет интересно посетить эту мечеть, особенно татарам, которые читали этот рассказ», – считает муфтий РТ.

В «Аль Марджани» полностью завершили реконструкцию

Далее Рустам Минниханов посетил мечеть «Иске таш» 1802 года постройки, которая была общественным центром Ново-Татарской слободы. В советское время мечеть закрыли и переоборудовали под другие нужды. Сначала здесь открыли школу, а затем склад. В 1990-х мечеть была возвращена верующим.

Мечеть «Иске таш» 1802 года постройки была общественным центром Ново-Татарской слободы Фото: rais.tatarstan.ru

Ремонтно-восстановительные работы стартовали в 2023 году и закончились в августе 2024 года. Реставрация велась за счет федеральных средств в рамках проекта «Историческая память». Раису Татарстана представили концепцию дальнейшего развития прилегающей территории.

Рустам Минниханов осмотрел и отреставрированную мечеть «Аль-Марджани». Ее возвели во второй половине XVIII века. Она входит в число первых каменных мечетей, построенных в столице Татарстана. Ремонтные работы проходили в два этапа. Усилили все конструкции, в том числе и минарет. Заменили системы вентиляции, отопления, кондиционирования, обновили водопровод и сети электроснабжения. Реставраторы вернули фасадам исторический облик в барочном стиле, восстановили декор, окна и декоративно-художественные элементы из металла.

В мечети «Аль-Марджани» по поручению Раиса РТ организовали музейное пространство Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов уже посещал мечеть «Аль-Марджани» в августе этого года. По итогам визита были даны поручения по завершению ремонтно-восстановительных работ, в частности по оформлению внутренних интерьеров, обустройству теплых полов в комнатах для омовения, благоустройству территории, а также организации музейного пространства. В настоящее время реставрация завершена в полном объеме, отметила пресс-служба Раиса РТ.