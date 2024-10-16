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Минниханов: Вскоре обновим весь комплекс Казанского Богородицкого монастыря
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь, где продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Руководитель республики напомнил, что три года назад здесь состоялось открытие возрожденного собора Казанской иконы Божией матери: «Вскоре обновим весь комплекс монастыря».
Ранее сегодня Рустам Минниханов принял участие в открытии отреставрированной Ново-Слободской (Белой) мечети Казани. Он подчеркнул, что в республике одновременно ведутся работы по восстановлению мусульманских и православных святынь, что позволяет сохранить историческую справедливость.
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