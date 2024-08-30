Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем республики от участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале видеопоздравление с Днем республики, который отмечается сегодня, от участников специальной военной операции — уроженцев РТ.

В видео бойцы спецоперации гордятся любимой республикой, желают процветания ей и успехов всем ее жителям, выражают уверенность в победе, замечают, что сила в единстве. Кроме того, военные желают здоровья, счастья, благополучия, успехов в укреплении традиций региона.

Участники спецоперации из Татарстана называют сегодняшний праздник символом единства жителей республики и их любви к родной земле, желают здоровья, счастья и мирного неба над головой, выражают благодарность за помощь и поддержку.

«Любая гуманитарка — это ближе и ближе к нашей победе над противником. Мы обязательно все вернемся живыми и здоровыми домой. Победа будет за нами!» — заявляет один из военнослужащих.

Поздравления звучат на обоих государственных языках республики — русском и татарском. Помимо речей бойцов, в ролик включены отдельные моменты из жизни ближнего тыла фронта. Наряду с прочими военными из Татарстана в ролике снялись представители 1233-го мотострелкового полка.

«Батырларыбызга котлаулары өчен чын күңелдән рәхмәт! Җиңү белән көтеп калабыз! Бәйрәм белән, дуслар! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим героям за поздравления! Ждем с победой! С праздником, друзья!“) Самые дорогие поздравления от земляков! С Днем Республики Татарстан!» — подписал это видео Рустам Минниханов.