Бойцы СВО из Татарстана записали теплые поздравления с наступающим Днем Республики

В преддверии Дня Республики, отмечаемого 30 августа, защитники Отечества из Татарстана, находящиеся на передовой, подготовили трогательные видеопоздравления для своих земляков.

Открывает серию поздравлений проникновенное обращение одного из бойцов: «Дорогие жители Татарстана! От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником. Мы здесь, чтобы над вашими головами всегда было мирное небо. Будьте уверены – победа непременно будет за нами!».

К теплым словам присоединились и мобилизованные бойцы полка 1234 и танкового батальона имени Героя России Дамира Исламова. Они пожелали своим соотечественникам крепкого здоровья и семейного благополучия, подчеркнув единство фронта и тыла.

Прозвучали слова благодарности в адрес матерей: «Низкий поклон вам за ваших детей, которые доблестно несут службу и поддерживают нас в трудную минуту. Это настоящие герои, чей дух несокрушим», – с чувством произнес один из военнослужащих.

Десятки защитников, запечатленных в видеоролике, не только поздравили жителей республики, но и пообещали вернуться домой с победой. Они выразили искреннюю признательность родному Татарстану за неустанную поддержку и веру в них.