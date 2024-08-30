Минниханов: Татарстан по праву считается регионом гармонии и согласия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

День республики — это праздник, объединяющий наш многонациональный народ, все поколения уроженцев и жителей Татарстана. Об этом в поздравлении к татарстанцам заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«В этот день мы ощущаем гордость за достижения земляков и воспитанников республики. Чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и членов их семей. Отмечаем вклад трудовых коллективов, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта заслуженными наградами», — заметил он.

Минниханов подчеркнул, что в Татарстане мирно проживают 175 национальностей и представители различных конфессий. В республике обеспечено культурное и языковое многообразие, на равных возрождаются святыни и храмы. Поэтому она по праву считается регионом гармонии и согласия.

«Общественно-политическая стабильность и гражданское единство выступают прочной основой социально-экономического развития, источником доверия партнеров и фактором инвестиционной привлекательности. Татарстан демонстрирует рост по всем основным экономическим показателям и занимает ведущие позиции, является лидером в сфере цифровой трансформации и инноваций», — сообщил руководитель республики

Он обратил внимание на слаженную работу всех уровней власти. Это позволяет успешно реализовывать национальные проекты и республиканские программы, преображать населенные пункты республики и улучшать качество жизни татарстанцев.

Достижением высоких результатов Татарстан обязан созидательному труду работников организаций и предприятий, исследованиям научных деятелей, достижениям аграриев, работе педагогов, медиков, социальных работников и общественных организаций.

Минниханов также поблагодарил федеральные органы власти и Президента России Владимира Путина за внимательное отношение к республике, поддержку инициатив и проектов, а также предоставленные возможности по приему федеральных и международных событий. Так, в 2024 году в РТ состоялись «Игры будущего», спортивные Игры БРИКС, а в октябре пройдет саммит глав государств БРИКС в расширенном составе. Для региона это большая честь, почетная и ответственная миссия.

«Уважаемые татарстанцы! Бережно храня традиции предков, мы уверенно смотрим в будущее. Несмотря на сложности и ограничения, не теряем оптимизма и верим в собственные силы. В трудную минуту помогаем друг другу, нашим землякам и всем, кто нуждается в поддержке. Вносим весомый вклад в строительство сильной России, поддерживаем бойцов на фронте, верим в Победу и ждем их возвращения домой. И только вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, работать и создавать семьи. В этот праздничный день хочу пожелать вам, уважаемые татарстанцы, здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. С Праздником! С Днем республики!» — заключил Раис Татарстана.