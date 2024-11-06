Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем Конституции РТ

Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеопоздравление с Днем Конституции Республики Татарстан.

Ролик включает кадры хроники принятия Основного закона Республики Татарстан в 1992 году.

«Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән! С Днем Конституции Республики Татарстан!» — написал Рустам Минниханов.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.