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Политика 6 ноября 2024 08:18

Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем Конституции РТ

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Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеопоздравление с Днем Конституции Республики Татарстан.

Ролик включает кадры хроники принятия Основного закона Республики Татарстан в 1992 году.

«Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән! С Днем Конституции Республики Татарстан!» — написал Рустам Минниханов.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.

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#Рустам Минниханов
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