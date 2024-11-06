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Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем Конституции РТ
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Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеопоздравление с Днем Конституции Республики Татарстан.
Ролик включает кадры хроники принятия Основного закона Республики Татарстан в 1992 году.
«Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән! С Днем Конституции Республики Татарстан!» — написал Рустам Минниханов.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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