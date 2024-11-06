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Общество 6 ноября 2024 07:30

Мухаметшин: В основе современных успехов республики – наша Конституция

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Мухаметшин: В основе современных успехов республики – наша Конституция
Фото: © «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил всех татарстанцев с Днем Конституции Татарстана. Он напомнил, что 32 года назад, 6 ноября 1992 года, Верховный Совет практически единогласно проголосовал за принятие Основного закона республики.

«Это историческое событие стало началом нового этапа политического и социально-экономического развития республики. Важнейший политико-правовой документ воплотил чаяния многонационального народа Татарстана, сумел объединить людей разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов в стремлении укрепить межнациональный мир и согласие, обеспечить политическую стабильность и экономический рост, повысить качество жизни татарстанцев», - написал председатель Госсовета РТ в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Татарстан является опорным регионом России, занимая лидирующие позиции по многим показателям.

«В основе современных успехов республики – наша Конституция, выступающая гарантом созидательного развития. И в этом ее величайшее историческое значение. С праздником!» – написал Мухаметшин в посте.

#день конституции татарстана #Фарид Мухаметшин #поздравления
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