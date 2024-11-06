Минниханов: Конституция РТ сделала Татарстан примером межнационального согласия

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Конституция Татарстана была принята в 1992 году — в период реформ и изменений в российском обществе. Принципы, заложенные в Основном законе, сделали республику примером межнационального и межконфессионального согласия, заявил Раис РТ Рустам Минниханов, поздравляя татарстанцев.

«Конституция Республики Татарстан определила государственное устройство, направления социально-экономической политики, закрепила приоритет прав и свобод человека и гражданина, а также равные возможности всех татарстанцев», — напомнил руководитель республики.

Он отметил, что Основной закон позволил в трудное время обеспечить стабильность и консолидацию жителей Татарстана. Он направлен на сохранение исторически сложившегося единства, традиций и ценностей народов, населяющих РТ, развитие их языков и культуры, дружеских отношений.

«Сегодня Татарстан — регион-лидер, в котором комфортно жить, трудиться, создавать семьи. Опираясь на Основной закон, мы ставим цели и строим планы, последовательно воплощаем их в жизнь. Благодаря поддержке федерального центра и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также созидательному труду татарстанцев республика сохраняет высокие темпы экономического развития и повышает качество жизни людей», — заметил Рустам Минниханов.

Отдельно он подчеркнул особое значение Конституции РТ в условиях специальной военной операции.

«Мы чувствуем гордость за наше Отечество и родную республику, наш многонациональный народ. Долг каждого из нас — с уважением относиться к государственным символам, соблюдать законодательство, защищать Родину», — заключил Раис Татарстана.