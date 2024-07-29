Минниханов опубликовал видео вручения республиканских наград бойцам СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с церемонии вручения республиканских государственных наград военнослужащим танкового батальона им. Героя России Д. Исламова, мотострелкового батальона им. Героя СССР С. Ахтямова и 430-го полка.

«Каждый из бойцов с успехом выполняет поставленные задачи. Спасибо им за отвагу и самоотверженность! Егетләребез батырлык һәм Ватанга хезмәт итү үрнәге. Горурланабыз! (Наши молодые люди являются примером мужества и служения Родине. Гордимся! – перевод с татарского)», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ

Несколько дней назад Рустам Минниханов в Telegram-канале выложил видеозапись церемонии награждения военнослужащих 1232-го мотострелкового полка, в котором служат мобилизованные татарстанцы, и именного батальона «Алга».