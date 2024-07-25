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Минниханов показал награждение бойцов 1232-го полка и батальона «Алга»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил видеозапись церемонии награждения военнослужащих 1232-го мотострелкового полка, в котором служат мобилизованные уроженцы республики, и именного батальона «Алга».
«Татарстан гордится своими героями! Церемония вручения республиканских государственных наград прошла на передовой <...>», — написал Раис РТ.
Судя по видео, бойцы удостоены медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
«Егетләребез куелган бурычларны намус белән башкаралар. Ватаныбыз иминлеген саклыйлар (в переводе с татарского —„Парни с честью справляются с поставленными задачами. Охраняют безопасность нашей Родины“)», — добавил Рустам Минниханов.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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