Минниханов показал награждение бойцов 1232-го полка и батальона «Алга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил видеозапись церемонии награждения военнослужащих 1232-го мотострелкового полка, в котором служат мобилизованные уроженцы республики, и именного батальона «Алга».

«Татарстан гордится своими героями! Церемония вручения республиканских государственных наград прошла на передовой <...>», — написал Раис РТ.

Судя по видео, бойцы удостоены медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Егетләребез куелган бурычларны намус белән башкаралар. Ватаныбыз иминлеген саклыйлар (в переводе с татарского —„Парни с честью справляются с поставленными задачами. Охраняют безопасность нашей Родины“)», — добавил Рустам Минниханов.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.