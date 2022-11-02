«Союз танкистов» предложил создать батальон имени экипажа Героя РФ Дамира Исламова

«Союз танкистов» предложил создать танковый батальон имени экипажа Героя России Дамира Исламова. Соответствующее обращение планируется направить в Министерство обороны РФ и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, рассказал «Татар-информу» председатель исполнительного комитета ВОД «Союз танкистов» Альберт Гималетдинов.

«Вопрос о создании отдельного танкового батальона имени экипажа Героя России Дамира Исламова был решен вчера, когда состоялось заседание правления Союза танкистов России. Инициатива, прежде всего, исходила от нас, ее поддержали наши коллеги из Челябинска и Нижнего Новгорода», – рассказал Альберт Гималетдинов.

На фото Дамир Исламов Фото: «Союз Танкистов»

Решение создать танковый батальон поддержала и семья Героя России. Сестра Дамира Исламова Диляра рассказала, что новость стала для нее большой неожиданностью.

«Наша семья очень гордится Дамиром. Для нас это большая честь. Нам очень важно, что о нем помнят. И мы надеемся, что, глядя на подвиг Дамира, патриотизм в нашей стране только укрепится», – поделилась впечатлениями сестра Героя России Диляра Исламова.

Татарстанец Дамир Исламов один из первых, кто получил звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине. Старший лейтенант принимал участие с самого начала объявления военной спецоперации.

7 марта экипаж танка Т-72Б1 под командованием Дамира Исламова штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

Однако во время боя танк Исламова был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось убрать машину из-под огня, потушить и вернуться на задание. После этого экипаж танка вступил в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Боевая машина старшего лейтенанта была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

Дамир Гилемханов Фото: «Союз Танкистов»

Указом Президента России Владимира Путина Дамир Исламов был удостоен звания Героя России посмертно. Медаль «Золотая Звезда» лично вручили матери погибшего офицера.

В числе погибших в экипаже танка Дамира Исламова оказался еще один татарстанец Дамир Гилемханов. Он был наводчиком-оператором. Еще один погибший – Иван Цевун. Был механиком водителем. Оба получили звание Героя России.