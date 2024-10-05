В Татарстане средняя зарплата школьных учителей превысила 51 тыс. рублей

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В Татарстане средняя зарплата педагогов детских садов с учетом стимулирующих выплат и компенсаций достигла 46,6 тыс. рублей, школьных учителей – 51,2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В этом году в Татарстане 30 лучших педагогов школ для детей с ограниченными возможностями здоровья получили единовременную выплату по 100 тыс. рублей. А 149 учителей, подготовивших призеров и победителей всероссийской олимпиады, получили единовременную выплату в размере 86 тыс. рублей.

Кроме того, 13 учителей удостоены единовременной выплаты в 100 тыс. рублей за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад и международной олимпиады по татарскому языку и литературе.

По федеральной программе «Земский учитель» в сельские школы за четыре года пришли работать 53 педагога, в том числе из других регионов России. Все они получили единовременное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Всего в республике трудятся более 77 тыс. педагогических работников, из них 36 тыс. – в школах, 20,6 тыс. – в детских садах, свыше 7 тыс. – в учреждениях дополнительного образования и 11,5 тыс. – в вузах, колледжах и техникумах.

С профессиональным праздником, Днем учителя, который отмечается 5 октября, поздравил педагогов глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Учитель – это одна из самых важных и самых уважаемых профессий. Всем, для кого учительский труд стал настоящим призванием, хочется сказать огромное спасибо за ваших выпускников, настоящих и будущих учеников. Спасибо за верность своему профессиональному долгу, за человечность, за понимание устремлений молодых, за традиции и новаторство, за великий духовный труд, который невозможно регламентировать ни одним содержанием школьной программы», – отметил министр образования и науки.

Отдельно он поблагодарил ветеранов педагогического труда, которые «продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей». «Вы – образец того, как любовь к детям, к школе, к знаниям способна менять наш мир к лучшему, вы залог тех огромных успехов, которыми мы гордимся», – подчеркнул Хадиуллин.