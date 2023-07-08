Минниханов опубликовал видео ко Дню семьи

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, посвященное празднику.

«Храните тепло, душевность и понимание в ваших отношениях! Гаиләләрегез нык һәм бәхетле булсын! (Пусть ваши семьи будут крепкими – пер. с тат.)» – написал руководитель республики.

В ролике, выполненном в технике песочной анимации, представлена короткая зарисовка – как двое детей познакомились еще в детстве, вместе учились в школе, поступили в университет и после сыграли свадьбу и построили крепкую семью.