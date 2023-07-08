Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов опубликовал видео ко Дню семьи
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, посвященное празднику.
«Храните тепло, душевность и понимание в ваших отношениях! Гаиләләрегез нык һәм бәхетле булсын! (Пусть ваши семьи будут крепкими – пер. с тат.)» – написал руководитель республики.
В ролике, выполненном в технике песочной анимации, представлена короткая зарисовка – как двое детей познакомились еще в детстве, вместе учились в школе, поступили в университет и после сыграли свадьбу и построили крепкую семью.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»