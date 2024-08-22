Минниханов опубликовал видео ко Дню государственного флага России

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео, посвященное Дню российского триколора.

«С Днем государственного флага Российской Федерации! Россия Федерациясе дәүләт флагы көне белән!» – написал руководитель республики.

День государственного флага РФ — один из официальных праздников страны, установлен в 1994 году указом Президента РФ, отмечается 22 августа, является рабочим днем.

Ранее с Днем российского триколора поздравил и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он также поделился видеороликом с самым большим в Поволжье российским флагом, который развернули в этом году в Казани.