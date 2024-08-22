Мухаметшин: День российского флага — праздник всех, кто ощущает себя патриотами

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Государственный флаг России символизирует нерушимую связь времен и преемственность поколений, культурные обычаи братских народов. Относясь к нему с уважением, мы отдаем дань памяти героическому прошлому нашего многонационального государства, заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в День государственного флага Российской Федерации.

«Сегодня трехцветный стяг — один из главных государственных атрибутов современной России. Его знают во всех уголках земного шара. Он — зримое воплощение идей и принципов нашей страны, где каждая полоса имеет свое сакральное значение: белая знаменует свободу и независимость, синяя — веру и духовность, красная — величие и могущество», — заметил глава татарстанского парламента.

Он напомнил, что представителей разных поколений, национальностей и религий, проживающих в России, слпачивает общая ответственность за настоящее и будущее родной страны, приверженность фундаментальным духовно-нравственным ценностям, традиции толерантности и гражданской солидарности.

Жители Татарстана делают все необходимое, чтобы сохранить упрочить мир и согласие, преумножить достижения предков, обеспечить развити реиона и страны. «И в этом смысле День российского флага — праздник всех, кто ощущает себя патриотом великой и непобедимой страны. Всех, кто, невзирая на трудности современных реалий, защищает её рубежи, уверенно продвигается вперед», — уверен Мухаметшин.

В заключение он пожелал, чтобы под российским триколором, в каждом уголке огромной страны торжествовали добро, свобода и справедливость, а в сердце каждого россиянина жила неизменная гордость за Отчизну.