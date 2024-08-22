Фарид Мухаметшин опубликовал в телеграм-канале видео в честь Дня флага РФ

Видеороликом с самым большим в Поволжье российским флагом, который развернули в этом году в Казани, поделился в своем телеграм-канале Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

«Сегодня в нашей стране отмечается знаковая дата – День Государственного флага Российской Федерации. Более трех десятилетий назад был официально утвержден бело-сине-красный стяг - один из главных государственных атрибутов и символов современной многонациональной России. Это событие было связано с масштабными переменами в развитии нашей страны. Российский триколор впервые в новейшей истории нашей страны был поднят в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР», – отметил Мухаметшин в публикации.

Также Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что флаг объединяет всех граждан России и вдохновляет их на новые трудовые и ратные подвиги.

«Сегодня он объединяет нас, представителей многих поколений, людей разных национальностей и вероисповеданий, наших соотечественников, проживающих во всех уголках земного шара, укрепляет веру в благополучное будущее, вдохновляет на новые трудовые и ратные подвиги. День Российского флага – это праздник всех, кто ощущает себя патриотом великой страны», – подытожил Мухаметшин.