Минниханов опубликовал стихотворение, посвященное алабаю Акдусу

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале короткое пятистишие, посвященное алабаю Акдусу, – в стихах содержится пожелание, чтобы питомец рос большим и здоровым.

«Яхшы сүзләргә рәхмәт! Ай үсәсен көн үсә. Көн үсәсен төн үсә! (Благодарю за добрые слова! Растет не по дням, а по часам – перевод с тат.)», – написал после пятистишия руководитель республики.

Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций. Так, месяц назад, руководитель республики опубликовал первую осеннюю фотографию Акдуса.