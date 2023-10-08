news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 8 октября 2023 12:35

Минниханов опубликовал стихотворение, посвященное алабаю Акдусу

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале короткое пятистишие, посвященное алабаю Акдусу, – в стихах содержится пожелание, чтобы питомец рос большим и здоровым.

«Яхшы сүзләргә рәхмәт! Ай үсәсен көн үсә. Көн үсәсен төн үсә! (Благодарю за добрые слова! Растет не по дням, а по часам – перевод с тат.)», – написал после пятистишия руководитель республики.

Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций. Так, месяц назад, руководитель республики опубликовал первую осеннюю фотографию Акдуса.

#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100