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Минниханов поделился первой осенней фотографией Акдуса
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал новую фотографию с Акдусом – на снимке алабай изучает гроздья рябины, листья которой уже начали желтеть.
«Акдус узган җәйне искә алып ямьле көзне каршылый! (Акдус вспоминает прошедшее лето и встречает прекрасную осень! – пер. с татарского)» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил бывший Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций.
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