Минниханов поделился первой осенней фотографией Акдуса

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал новую фотографию с Акдусом – на снимке алабай изучает гроздья рябины, листья которой уже начали желтеть.

«Акдус узган җәйне искә алып ямьле көзне каршылый! (Акдус вспоминает прошедшее лето и встречает прекрасную осень! – пер. с татарского)» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил бывший Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций.