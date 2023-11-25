Минниханов поделился первой зимней фотографией Акдуса

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале новую фотографию с алабаем Акдусом. Под снимком руководитель республики оставил двустишие на татарском языке:

«Күзләрендә ак кыш,

Күңелендә балкыш! (Зима во взгляде, свет в душе – перевод с татарского)».

Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно – примерно раз в месяц – делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций.