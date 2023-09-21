Минниханов опубликовал фото с чемпионата DigitalSkills

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Telegram-канале фотографии с чемпионата в сфере цифровых технологий DigitalSkills.

«Участники собирают роботов, тестируют летательные аппараты, проектируют виртуальные игры. Более 6 тыс. детей уже побывали на экскурсии и попробовали себя в роли разработчиков!» — заметил руководитель республики.

Чемпионат DigitalSkills, который собрал примерно 300 участников из разных стран, организован на площадке Kazan Digital Week. В рамках мероприятия должны быть разработаны стандарты работы специалиста цифровой отрасли.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — уверен глава государства.