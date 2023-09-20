На чемпионате DigitalSkills разработают стандарты работы для IT-специалистов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На площадке Kazan Digital Week стартовал чемпионат DigitalSkills, который собрал примерно 300 участников из разных стран. Одной из задач соревнований станет разработка стандартов работы специалиста цифровой отрасли, а также прогнозирование развития всей сферы на ближайшие годы. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин.

«Разработка стандартов для цифровых специальностей — это задача, которая стоит перед нами в целом. Такие чемпионаты очень помогают в этом. Эта сфера очень быстро меняется. Нужно спрогнозировать, какие специалисты будут актуальны через три, четыре, пять лет. Вместе с предприятиями определим, какие должны быть навыки у студентов, затем внесем их в различные советы по навыкам и квалификациям, после чего может корректироваться и программа в образовательных учреждениях», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Digilat Skills 2023 пройдет по 30 компетенциям, среди которых такие уникальные дисциплины, как «Интеллектуальная обработка изображений», «Цифровое производство» и «Современные и перспективные сети мобильной связи (5G)».

Ранее площадку проведения соревнований осмотрели Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр цифрового развития России Максут Шадаев. После этого даже на пленарной сессии Kazan Digital week руководитель республики призвал поддержать участников из РТ.

«Мы видим, как замотивированы участники соревнований. Планируем, что чемпионат посетят порядка 10 тыс. школьников и студентов. Призываю поболеть и поддержать наших спортсменов», — сказал Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одной задачей чемпионата станет просвещение молодых людей относительно существующих и востребованных IT-специальностей. Это особенно важно в условиях существующего дефицита кадров в отрасли, сообщил Эмиль Губайдуллин.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — замечал глава государства.