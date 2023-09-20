Рустам Минниханов и Максут Шадаев осмотрели площадку проведения чемпионата DigitalSkills

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр цифрового развития России Максут Шадаев осмотрели площадку проведения чемпионата Digital Skills 2023. Они посетили основные площадки соревнований и поговорили с участниками.

На площадке, посвященной управлению беспилотниками, они встретили Булата Нургалиева, который недавно завоевал несколько наград на всероссийских соревнованиях, а затем побывал на приеме у Раиса Татарстана.

«О, это же наш герой. Выиграл много соревнований», — представил мальчика Минниханов, а затем попросил его продемонстрировать свои навыки.

Булат Нургалиев показал мастер-класс по управлению БПЛА, а также дал примерить VR-очки руководителю республики.

Уже в завершение экскурсии Минниханов и Шадаев встретились с командой Китая, приехавшей для выступления на состязаниях. Там они обсудили потенциальные направления сотрудничества Татарстана и Китая в сфере высоких технологий.

Ранее состоялось торжественное открытие чемпионата вместе со стартом Kazan Digital Week, где Рустам Минниханов поблагодарил участников и организаторов соревнований и пожелал им хорошо провести время в нашей республике. Также участников мероприятия поприветствовал генеральный директор Агентства развития профессий и навыков Роберт Уразов.

«Огромная благодарность тем командам, которые приехали к нам из других стран: Казахстана, Китая, Узбекистана и других. Мы хотим здесь с помощью международной кооперации найти решения, которые помогут нашей стране по многим направлениям», — заметил на открытии он.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России сейчас реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идёт ожесточённое. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности <...>», — подчеркивал в связи с этим глава государства.