ДУМ РТ объявило конкурс на лучшее оформление фасадов зданий «Нурлы Рамадан»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Духовное управление мусульман Татарстана объявило о скором начале приема заявок на конкурс на лучшее оформление фасадов зданий «Нурлы Рамадан». Мероприятие будет проводиться в республике уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба муфтията.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 20 января по 18 февраля. «Создадим и сохраним в республике атмосферу священного месяца Рамадан!» – отметили в ДУМ РТ.

Главным призом станет путевка в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж», обратили внимание в муфтияте.

К участию в конкурсе приглашаются любые общественные, коммерческие, некоммерческие, частные, бюджетные и религиозные организации республики, функционирующие как пункты обслуживания населения, а также физические лица.

Рассматриваться будет оформление кафе и ресторанов, магазинов и торговых центров, салонов, мечетей, учебных заведений, библиотек, офисных зданий, уличных площадок, мест проживания и так далее.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по следующему адресу: muslimmol.ru/nurlyramazan.

Со всеми условиями можно ознакомиться в положении конкурса. Справки предоставляются с 9 до 17 часов по телефону: 8 (843) 237-86-18.

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 18 февраля после захода солнца. Соответственно, первый день поста придется на 19 февраля. Верующие будут соблюдать уразу 29 дней, заключительным днем поста станет 19 марта. Двадцатого марта в Татарстане отпразднуют Ураза-байрам.