Минниханов оценил значение новых федеральных мер поддержки бизнеса

Разработанные властями России меры по поддержке бизнеса должны поспособствовать стабильной работе предприятий. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ упомянул, что федеральное руководство на прошлой неделе приняло ряд важных антикризисных мер. В том числе Президент РФ Владимир Путин объявил о снижении ставки льготной ипотеки до 9% и продлении соответствующей программы до конца года. «Я считаю, что это очень хорошее, важное событие», — заметил Минниханов.

Кроме того, предусмотрены новые меры поддержки для пополнения оборотных средств компаний. Окажется расширена программа гарантийной поддержки кредитования со стороны госкорпорации «ВЭБ.РФ» для предприятий, которые не являются системообразующими, но превысили уровень малого и среднего бизнеса. «Мы эту тему неоднократно поднимали. Движение есть», — констатировал Президент Татарстана.

Компании-производители и предприятия сферы услуг, работающие на внутренний рынок, получат отсрочку по уплате страховых взносов на один год. Их перечень будет составлен Правительством страны. Готовятся дополнительные преференции для фирм, которые обеспечат сохранение занятости и фонда оплаты труда.

«Это очень хорошее подспорье. Отраслевым министерствам, главам муниципальных образований необходимо оказывать нашим производителям содействие в реализации всех этих возможностей», — добавил Рустам Минниханов.

Владимир Путин поручил также реализовать ряд других мер. В частности, он потребовал поддерживать стабильные цены на сельхозпродукцию на оптовом рынке, о чем сообщал «Татар-информ».