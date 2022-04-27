Путин поручил поддерживать стабильные цены на сельхозпродукцию на оптовом рынке

Правительство РФ должно разработать меры, которые будут поддерживать стабильные цены на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Поручение дал Президент Владимир Путин.

Также глава государства поручил принять меры по мониторингу обеспечения сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями.

Доклад Кабмин должен представить до 1 мая, затем отсчитываться ежемесячно, сказано в документе, размещенном на сайте Кремля.