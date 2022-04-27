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Ру Тат
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Экономика
27 апреля 2022  22:00

Путин поручил поддерживать стабильные цены на сельхозпродукцию на оптовом рынке

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Правительство РФ должно разработать меры, которые будут поддерживать стабильные цены на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Поручение дал Президент Владимир Путин. 

Также глава государства поручил принять меры по мониторингу обеспечения сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями.

Доклад Кабмин должен представить до 1 мая, затем отсчитываться ежемесячно, сказано в документе, размещенном на сайте Кремля. 

#Владимир Путин #поручение президента рф
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