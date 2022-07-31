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Сельское хозяйство
31 июля 2022  13:36

Минниханов оценил темпы уборочной и осмотрел новую мечеть в Новошешминском районе

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Минниханов оценил темпы уборочной и осмотрел новую мечеть в Новошешминском районе
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Новошешминский район Татарстана, где ознакомился с ходом уборочной, пообщался с механизаторами и главами поселений, а также осмотрел новую мечеть. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Новошешминский район стал третьим муниципалитетом, в который сегодня прибыл руководитель РТ. Ранее он ознакомился с уборкой урожая в Нурлатском и Аксубаевском районах.

Встреча с руководителями хозяйств прошла на площадке ООО «Агрораздолье». Как рассказал глава Новошешминского района Вячеслав Козлов, в муниципалитете предстоит собрать урожай с 58 тыс. га, в уборке задействовано 69 комбайнов, часть из которых прибыла со стороны. Рустам Минниханов, в свою очередь, указал участникам встречи на важность активного развития животноводства.

Затем Президент Татарстана осмотрел зерносушильный комплекс SGR 100, находящийся на территории ООО. Здесь производится послеуборочная обработка зерна, которая помогает обеспечить его безопасность при долгосрочном хранении.

В завершение визита Рустам Минниханов осмотрел новую мечеть в селе Азеево. Реконструкция объекта стартовала в 2020 году на средства депутата Госсовета — уроженца данного населенного пункта.

Подводя итоги поездки в своем Telegram-канале, руководитель РТ высоко оценил готовность районов к уборке зерна. «Техника к жатве готова. Сейчас вся нагрузка лежит на механизаторах, день и ночь, без выходных им предстоит собирать урожай», — подчеркнул он и поблагодарил их за тяжелый труд.

#Рустам Минниханов #Новошешминский район
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