Минниханов оценил ход уборочных работ и новые объекты, построенные в Нурлатском районе

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Нурлатский район. Он ознакомился с ходом уборочной кампании в муниципалитете и осмотрел новые объекты — конноспортивный манеж и ландшафтный парк, сообщает руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Минниханов встретился с механизаторами района, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений. Ему рассказали, что к настоящему времени урожай убран с территории более 2,7 тыс. га. В уборочной задействованы 105 комбайнов, причем 44 прибыли с других территорий.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Руководитель РТ отметил, что в районе необходимо увеличить поголовье скота и усилить работу в сфере животноводства. «Надо посмотреть опыт других районов по централизованному обеспечению кормами», — заметил он.

По его словам, в Нурлатском районе проводится активная работа в части самообложения, население показывает большую заинтересованность в реализации этой программы.

Глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин, в свою очередь, поблагодарил руководителя Татарстана за помощь в решении вопроса обеспечения водой. По его данным, прокладку труб планируется завершить уже в 2023 году.

Затем Рустам Минниханов посетил новые объекты района — конноспортивный манеж, который был построен на месте аварийных конюшен, и ландшафтный парк «Кондурча», сданный в этом июле. Последний объект был возведен на средства федерального гранта по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента РФ Владимира Путина.