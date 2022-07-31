Рустам Минниханов осмотрел поля и строящийся зерносушильный комплекс Аксубаевского района

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Аксубаевский район. За время визита он осмотрел поля и ряд сельскохозяйственных объектов и провел встречу с механизаторами и главами сельских поселений района, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Встреча с механизаторами и главами поселений состоялась на базе хозяйства ООО «Волга-Селект». Руководителю республики сообщили, что сейчас в уборочной задействовано 99 комбайнов, 30 из которых привлечены со стороны. Работа проводится в две смены.

«Самое главное сегодня — уборка и подготовка к осеннему севу. Важно работать по развитию кормовых центров», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Затем для Президента Татарстана состоялась экскурсия по растворному узлу хозяйства. В стационарном комплексе происходит подготовка воды для питания посевов и защиты от вредителей и сорняков. Работа комплекса позволила провести в этом году трехкратную обработку растений, листовую подкормку на зерновых и зернобобовых, а также двукратную подкормку на подсолнечнике и четырехкратную — на рапсе.

Также Рустам Минниханов осмотрел строящийся зерносушильный комплекс и семенной завод. Возведение объекта началось в мае 2022 года, а введение в эксплуатацию намечено на 2024-й.

Новая база предназначена для хранения до 7 тыс. тонн зерновых, семенная линия — для производства 10 тонн в час, линия очистки сможет обрабатывать до 300 тонн в час, сушильное оборудование — 100 тонн в час.