Мишустин: Из производства Ту-214 уберут все иностранные детали до конца 2024 года

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Доработка самолета Ту-214 завершится в течение следующего года. Ожидается, что в результате в нем не останется материалов и изделий иностранного производства. Об этом на полях выставки «Иннопром — 2023» рассказал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 − один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий», — цитирует Премьера РИА Новости.

Мишустин добавил, что в течение нескольких лет выпуск этих самолетов увеличится до 20 машин в год. Эта договоренность была достигнута на Казанском авиастроительном заводе, который он посетил в июне.

Подробнее о визите главы Правительства в Казань можно узнать в материале «Ждем от вас лайнеры»: Мишустин «привез» 42 млрд рублей на запуск в массовую серию Ту-214