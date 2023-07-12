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«Надо быстро двигаться»: Минниханов объяснил, почему Татарстан во всем первый
Телеканал ОТР сегодня весь день посвятил Республике Татарстан. В эфир выходили сюжеты об экономическом, промышленном, культурном развитии региона. Ведущие канала взяли интервью у Раиса РТ Рустама Минниханова. Он рассказал, как республика в свое время «не разбазарила» предприятия и как ей удается быть лидером в различных федеральных рейтингах.
Об успехе: «Разбогатеть не так уж сложно, а жить как богач — достаточно сложно»
— Может быть, с истории начнем? В этом году Казани 1017 лет. Это земля, которая стоит на стыке цивилизаций — западной и восточной — и сама по себе является цивилизацией. Это тема для научных исследований. Но с точки зрения практической: с такой геопозицией, с такой историей, с такими людьми — как этим всем руководить?
— На самом деле, территория нашей республики уникальная, с большой историей и в то же время с огромным потенциалом — как ресурсным, так и человеческим. Мы находимся на стыке Восток – Запад, Север – Юг.
Все эти торговые пути, все эти процессы, которые происходили в нашей стране, они, конечно же, происходили в том числе на этой территории, где мы сегодня проживаем, на территории Республики Татарстан. Но жаловаться, что на этой земле сложно работать, будет грех. Наоборот, и в природном, и в сырьевом, и в промышленном потенциале это один из ведущих субъектов нашей страны. Мы с удовольствием живем и работаем на этой земле.
— Когда Президент предложил вам повторно выдвинуться на новый срок, он как-то упомянул, что какой рейтинг ни посмотришь — везде Татарстан первый. Либо в первой тройке, либо в первой пятерке. Насколько легко или, наоборот, насколько тяжело быть таким успешным? И чего это стоит?
— Один татарин сказал: «Разбогатеть не так уж сложно, а жить как богач — достаточно сложно». Поэтому есть определенное психологическое давление на тебя, чтобы твои показатели не уступали кому-то. Поэтому надо быстро бегать, быстро двигаться.
— А вы вообще на что ориентируетесь: на показатели или на то, что люди на улицах говорят? Или у вас какие-то свои вообще представления о том, что хорошо и как это мерить?
— Главная оценка нашей работы, работы федеральной власти, республиканской, муниципальной, мы одна власть, — это качество жизни людей. Поэтому баланс должен быть. Все части надо балансировать. То есть и с населением надо работать, и не забывать, что есть некие индикаторы, критерии, параметры.
О связях с Востоком: «Сегодня это оказалось еще важнее, потому что наши бывшие партнеры стали недружественными»
— Вернемся все-таки к истории. Как раз в дореволюционной России у вас в Казанском университете появилось первое восточное направление, в котором готовили специалистов, в том числе переводчиков, которые работали с восточными странами. Тут тоже есть чем гордиться, есть что вспомнить — долгая связь с Востоком. Как она развивается у Татарстана сегодня?
— Я уже говорил: географически мы на стыке, да и не только географически, и геологически тоже. Все-таки наши предшественники, руководство государства не зря обратили внимание на наш университет. Был создан и центр подготовки специалистов для работы с Востоком. Для нашей страны Восток всегда был интересен и важен.
Сегодня это оказалось еще важнее, потому что наши бывшие партнеры стали недружественными. И наш взор устремился еще серьезнее в сторону арабского мира, Востока, в сторону Китая. И здесь наша роль — роль республики, образовательных центров — показала свою востребованность.
Ведь, по большому счету, в 2003 году наш Президент Владимир Владимирович Путин, находясь в Малайзии, вышел с инициативой, чтобы Россия присоединилась в качестве наблюдателя к странам ОИС (Организации исламского сотрудничества, – прим. Т-и). Она тогда по-другому называлась, но вот в этом году – 20 лет.
И за это время мы видим, что даже в этой ситуации, когда ряд стран оказались как бы на той стороне, наши партнеры из Организации исламского сотрудничества имеют свою позицию и наши контакты сохранены. Мы видим это по тем форумам, которые мы проводим, по тем контактам, которые мы нарабатываем.
Но и если посмотреть наши торгово-экономические отношения, они переориентировались в сторону стран Персидского залива, в сторону Востока. Я считаю, что тот потенциал, который есть, в том числе у нашей республики, очень полезен, чтобы мы продвигали наши интересы.
— А мы им интересны в принципе?
— Интересны, очень большой интерес. И мы достаточно активно, плотно и с молодежью, и со спортсменами работаем. Но и самое главное — наши экономические связи расширяются.
О многонациональности: «Если вы посетите наш Казанский Кремль, там и храм стоит православный, и мечеть стоит»
— Если от международных дел вернуться все-таки внутрь. Хотя вернуться, наверное, не так просто, потому что если смотреть в мировом масштабе последние десятилетия — это череда каких-то невероятных конфликтов, в том числе межнациональных. Татарстан в этом смысле республика уникальная, потому что, с одной стороны, межнациональность «повышенная», с другой стороны — все тихо, спокойно. Как это удается?
— Наверное, некий опыт совместного проживания разных национальностей, разных конфессий. Что касается нас, вот — ислам и православие. Ну, видать, наши предки были достаточно умными, гибкими и сумели сохранить свою религию, свой язык, свою культуру. Я считаю, что это большое достояние нашей страны, нашей республики.
Если вы посетите наш Казанский Кремль, там и храм стоит православный, и мечеть стоит. И таких мест у нас много. Я считаю, что это все-таки воспитание, воспитание старшего поколения. То есть старшие передают подрастающему поколению. И мы тоже к этой тенденции очень внимательно относимся. У нас нет никаких межнациональных и межрелигиозных противостояний.
— Сейчас очень много говорят о том, что надо возвращаться к традиционным историческим ценностям. Но это говорят, наверное, в большей степени в Москве, которая про них немножечко так, скажем прямо, приподзабыла. У вас нужно возвращаться или вы их хранили?
— Я не знаю, кому куда нужно возвращаться... Возвращаться сложно, если уже ушел. Самое главное — мы это сумели сохранить. И это является залогом той стабильности, которая есть на этой земле. Даже в мыслях нет, чтобы кто-то кому-то там какие-то высказывания делал.
Мир, согласие — оно уже заложено. Все-таки за один день это не делается. Совместная жизнь в нашей большой стране научила нас так жить. И в целом мы видим, что в нашей стране в принципе это невозможно. Хотя в мире некоторые деструктивные силы очень успешно используют эти моменты, чтобы сделать какой-то дисбаланс.
Об экономике: «Мы сумели не только сохранить, а серьезно переформатировать нашу экономику»
— Но, говоря об уникальности вашего региона, она еще и в экономике. В то время как в 90-е промышленность в стране была пущена под нож, в том числе и оборонная, вашему региону удалось сохранить предприятия и приумножить то, что было достигнуто. Какая работа здесь была?
— Знаете, как всегда, это Всевышний, наверное, кому-то посылает или у кого-то отбирает. В данном случае у власти была команда, команда нашего первого Президента – Минтимера Шаймиева. Опытный хозяйственник. И в период неопределенности, хотя пытались тогда и Татарстан показать сепаратистами, таких мыслей не было.
Была самая главная задача — сохранить стабильность, промышленный потенциал. И в период приватизации было важно не разбазарить предприятия, а сохранить государственное присутствие. И это дало свои результаты.
Я тогда большим начальником не был, но был последователем этих больших начальников. И этот путь оказался очень правильным, мы очень благодарны нашему первому Президенту. Сегодня он вместе с нами активно принимает участие в жизни республики.
Мы сохранили промышленный потенциал, рабочие места, доходы людей, и это во благо всей нашей страны, ничего в этом плохого нет. Сегодня и авиационный завод, и вертолетный завод, и пороховой завод — все эти стратегические предприятия работают на обороноспособность.
Тот же КАМАЗ. Мы помним, КАМАЗ был банкрот, его надо было банкротить и распродавать. Вот Шаймиев донес до руководства (что этого делать нельзя, – прим. Т-и), сумел... Много таких историй было тогда.
Экономика.... Вот почему республика развивается? Потому что мы сумели не только сохранить, а серьезно переформатировать нашу экономику. Она была сырьевая – у нас появились большие перерабатывающие мощности, существующие мощности расширились. Был спад нефтяной промышленности — были приняты решения по поддержанию нефтяной промышленности. Это были не федеральные, а республиканские решения.
Было решено создать крупный нефтеперерабатывающий комплекс, расширить наши нефтехимические предприятия, запустить большие проекты в энергетике. Все это позволило иметь такой субъект, который сегодня есть.
Мы в прошлом году по объему промышленной продукции до 5 трлн не дошли, но приблизились. Это была наша мечта. И в этом году мы пока идем с ростом: и по инвестициям в основной капитал, и по объемам промышленного производства, и по селу, и по объемам строительства. Все эти показатели пока с положительной динамикой.
— Ну вот вы уже авиастроение упомянули. У вас на днях Премьер-министр (Мишустин, – прим. Т-и) был в гостях. Я так понимаю, что основная цель была именно посмотреть, что с авиацией у вас происходит, прежде всего со строительством гражданских самолетов. Потому сейчас все плачут, что в свое время благополучно пытались развалить со словами: да ладно, купим «Боинги». Вот что у нас в Татарстане применительно к самолетам?
— Почему Председатель Правительства посетил наш авиационный завод? Главная задача — обеспечить страну гражданскими авиационными судами. Вот есть проект «Суперджет», он очень хороший, но много импорта в их комплектующих. Сейчас идет работа по импортозамещению.
Новый проект МС21 — очень хороший. Но любой проект должен пройти определенную стадию подготовки. Он тоже был сориентирован на много импортных комплектующих. Эти самолеты будут, они обязательно должны быть.
Но в то же время есть прекрасный проект Ту-214, который показывает и хорошие потребительские результаты.
Задача – выйти на 20 самолетов в год – поставлена руководством страны и поддержана Президентом страны. Почему нам поручили? Потому что, как вы знаете, производство стратегического бомбардировщика Ту-160 было в свое время прекращено в Казани. Но когда руководство страны поставило задачу возобновить, казанский завод эту задачу решил. То есть к нам, к заводу, к республике, есть доверие. И задача 20 самолетов в год за очень короткое время — это непростая задача.
— А сроки какие?
— Сроки — в течение 10 лет мы должны выйти на этот режим. Сначала 10, потом 20. Но мы понимаем, как это можно сделать. Руководством страны, Правительством оказано доверие. Я думаю, что... не думаю, мы обязаны это сделать.
— А это целиком отечественные самолеты?
— Да, целиком отечественные. Там было несколько компонентов, но они не из тех стран, которые нас не любят (мы их тоже не очень).
О стройке М12: «Транспортный коридор позволит нам двигаться дальше»
— О том, что на слуху. Сейчас много говорят о строительстве дороги М12. Это Москва — Казань и далее на Урал. Как стройка отразится на экономическом развитии Татарстана? На какой стадии сейчас работы?
— Я уверен, Всевышний же есть. Нам повезло, мы мечтали о высокоскоростной дороге в Москву, но в свое время не получилось. Сейчас по автомобильной дороге М12 всего 6,5 часа — и ты в столице России.
Татарстан — промышленный регион, у нас большие грузоперевозки. Очевидно, что и высокоскоростная дорога тоже будет.
Но для нас и сегодня очень важно иметь транспортные артерии. Здесь огромная роль Правительства Российской Федерации. Президент Владимир Путин проект поддержал. Работу курирует Марат Шакирзянович Хуснуллин. Седьмой и восьмой участки находятся на нашей территории. Мы тоже везде, где можно, оказываем содействие. В декабре дорогу до Казани запустят.
Также в Татарстане появляются два стратегических моста: один на Волге, другой на Каме — обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Далее планируется расширение дороги до Башкирии. Этот современный автомобильный транспортный коридор позволит нам двигаться дальше.
О санкциях: «Это больно»
— А насколько республика пострадала от санкций и насколько легко или нелегко их получается обходить?
— Это больно. Ведь когда вам делают укол, это же больно? Санкции, с одной стороны, это очень серьезный удар, имеются ограничения по технологическому оборудованию. Мы потеряли массу поставщиков, особенно в автомобилестроении, авиации, из недружественных стран.
С другой стороны, мы мобилизовались и нашли другие пути. Я же сразу сказал, что экономика республики и в прошлом году, и в этом идет с положительной динамикой. Но санкции открыли нам глаза, насколько и где мы уязвимы. Нам пришлось перестроиться. У нас 50% промышленной продукции имеет экспортное направление. Уже все маршруты поменялись.
— Сложнее всего же, наверное, голову переключить?
— Голова нормально, работает (смеется).
— Надо потерпеть, и дальше будет как раньше? Или всё будет по-другому и нужно думать совершенно в другую сторону?
— Ничего терпеть не надо. Это реальность, в которую мы попали, и надо принимать реальные конкретные действия. Это наша общая работа и на федеральном уровне очень серьезно поддерживается. Регионы в стороне не должны стоять.
— Давайте поговорим об уровне жизни в вашем регионе. У вас рекордно низкие показатели по безработице. Хорошие, по российским меркам, зарплаты.
— Нам нужен рабочий потенциал. Экономика в Татарстане развивается, расширяются предприятия, строятся индустриальные парки. Зарплаты у нас нормальные, рыночные. По республике — 56 тыс. рублей в зависимости от отраслей. Зарплаты растут. Приглашаем специалистов из других регионов. В Татарстане созданы 46 ресурсных центров. Мы вкладываем средства в колледжи, профтехучилища, чтобы вместе с заказчиками — промышленными предприятиями – организовать подготовку будущих кадров.
Также работаем со странами Средней Азии. Работа ведется не просто стихийно — мы предлагаем обучить сотрудников на их территории или же здесь, у нас, предоставить им возможности.
Так что отсутствие безработицы не всегда хорошо. Нам нужны люди. Особенно в работниках нуждаются предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они значительно нарастили объемы, и сейчас эти вопросы мы решаем совместно.
Об оттоке молодежи: «Стэнфорд отдыхает по сравнению с Альметьевским нефтяным институтом!»
— В продолжение темы. Татарстан сегодня — один из самых успешных регионов России, Казань — один из лучших российских городов. Но у успеха есть обратная сторона. Что Казань, что Москва вытягивают людей, силу и соки из малых городов и деревень. Что в Татарстане делается для того, чтобы люди оставались в деревнях?
— Да, такая проблема существует. Качество жизни должно быть не только в городе, но и на селе. Из порядка 44 республиканских программ плюс национальных проектов около 25-27 касаются развития сельских территорий. Мы обращаем большое внимание, чтобы заработок на селе соответствовал уровню хороших зарплат. Есть достаточное количество бизнес-компаний, которые платят достойные зарплаты на селе.
Татарстан разделен на агломерации. К примеру, в Закамской агломерации это КАМАЗ (Набережные Челны), ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга) и Нижнекамск — большой спрос на специалистов. Нефтяная агломерация представлена Альметьевским районом и так далее. Если молодежь оттуда уезжает, то навряд ли возвращается. Поэтому мы создаем там хорошие образовательные центры, общественные пространства. Молодежь нуждается в том, чтобы было куда сходить, где заняться спортом. А их родителям важно, где ребенок будет получать образование.
Вы можете поехать в Альметьевск и посмотреть Альметьевский нефтяной институт. Вообще Стэнфорд отдыхает по сравнению с нефтяниками! Я серьезно говорю. Там кампусы, лаборатории. Можно обратить внимание на Университет Иннополис. Также ведется большая работа по химическому институту в Нижнекамске. Это будет очень достойное учебное заведение, которое создается совместно с СИБУРом, Министерством образования и науки. А совместно с КАМАЗом идет работа по созданию Высшей технической школы в Набережных Челнах. Чтобы не было оттока молодежи, необходимо сбалансировать социальные, образовательные задачи, а также благоустройство городов.
О туризме: «1000-летие Казани и Универсиада стали для Казани революционными»
— Давайте поговорим о туризме. Казань занимает третье место по количеству приезжающих после Москвы и Санкт-Петербурга. Чем привлекаете туристов? Расскажите всей стране: что вы можете показать туристам из других регионов?
— Раньше Казань была типичным советским городом с оборонно-промышленным комплексом, со своими проблемами и достоинствами. Первый наш серьезный шаг — это тысячелетие Казани. Тогда при большой федеральной поддержке мы привели город в порядок. Следующий шаг — проведение Всемирной Универсиады. Казань преобразилась. Революционно эти две даты дали хороший старт.
Мы работали над тем, чтобы город стал комфортным, красивым, — это развитие общественных пространств, объекты спорта, транспортная инфраструктура, инфраструктура гостеприимства — Универсиада потребовала огромное количество новых отелей, гостиниц, а также людей, владеющих английским языком.
Большая работа была проведена нашим первым Президентом. После того как он передал мне полномочия, Минтимер Шарипович занялся двумя серьезными историческими объектами — Свияжском, символизирующим православие, и Болгаром — это начало ислама.
Все наши действия в совокупности преобразили территорию, изменили нас, мы научились гостеприимству. В прошлом году в Татарстане побывало 4 млн туристов. В этом году ждем не меньше гостей. Люди едут в Казань, им нравится. И, конечно, не только в Казань, но и в Болгар, Свияжск, Билярск, Елабугу, Тетюши. И этот круг только расширяется.
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