«Надо быстро двигаться»: Минниханов объяснил, почему Татарстан во всем первый

Рустам Минниханов: «Территория нашей республики уникальная, с большой историей и в то же время с огромным потенциалом — как ресурсным, так и человеческим»

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Об успехе: «Разбогатеть не так уж сложно, а жить как богач — достаточно сложно»

— Может быть, с истории начнем? В этом году Казани 1017 лет. Это земля, которая стоит на стыке цивилизаций — западной и восточной — и сама по себе является цивилизацией. Это тема для научных исследований. Но с точки зрения практической: с такой геопозицией, с такой историей, с такими людьми — как этим всем руководить?

— На самом деле, территория нашей республики уникальная, с большой историей и в то же время с огромным потенциалом — как ресурсным, так и человеческим. Мы находимся на стыке Восток – Запад, Север – Юг.

Все эти торговые пути, все эти процессы, которые происходили в нашей стране, они, конечно же, происходили в том числе на этой территории, где мы сегодня проживаем, на территории Республики Татарстан. Но жаловаться, что на этой земле сложно работать, будет грех. Наоборот, и в природном, и в сырьевом, и в промышленном потенциале это один из ведущих субъектов нашей страны. Мы с удовольствием живем и работаем на этой земле.

Ведущие Ольга Арсланова и Константин Точилин побывали в Казани на интервью с Рустамом Миннихановым Фото: скриншот видео

— Когда Президент предложил вам повторно выдвинуться на новый срок, он как-то упомянул, что какой рейтинг ни посмотришь — везде Татарстан первый. Либо в первой тройке, либо в первой пятерке. Насколько легко или, наоборот, насколько тяжело быть таким успешным? И чего это стоит?

— Один татарин сказал: «Разбогатеть не так уж сложно, а жить как богач — достаточно сложно». Поэтому есть определенное психологическое давление на тебя, чтобы твои показатели не уступали кому-то. Поэтому надо быстро бегать, быстро двигаться.

— А вы вообще на что ориентируетесь: на показатели или на то, что люди на улицах говорят? Или у вас какие-то свои вообще представления о том, что хорошо и как это мерить?

— Главная оценка нашей работы, работы федеральной власти, республиканской, муниципальной, мы одна власть, — это качество жизни людей. Поэтому баланс должен быть. Все части надо балансировать. То есть и с населением надо работать, и не забывать, что есть некие индикаторы, критерии, параметры.

«Сегодня это оказалось еще важнее, потому что наши бывшие партнеры стали недружественными. И наш взор устремился еще серьезнее в сторону арабского мира, Востока» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О связях с Востоком: «Сегодня это оказалось еще важнее, потому что наши бывшие партнеры стали недружественными»

— Вернемся все-таки к истории. Как раз в дореволюционной России у вас в Казанском университете появилось первое восточное направление, в котором готовили специалистов, в том числе переводчиков, которые работали с восточными странами. Тут тоже есть чем гордиться, есть что вспомнить — долгая связь с Востоком. Как она развивается у Татарстана сегодня?

— Я уже говорил: географически мы на стыке, да и не только географически, и геологически тоже. Все-таки наши предшественники, руководство государства не зря обратили внимание на наш университет. Был создан и центр подготовки специалистов для работы с Востоком. Для нашей страны Восток всегда был интересен и важен.

Сегодня это оказалось еще важнее, потому что наши бывшие партнеры стали недружественными. И наш взор устремился еще серьезнее в сторону арабского мира, Востока, в сторону Китая. И здесь наша роль — роль республики, образовательных центров — показала свою востребованность.

Ведь, по большому счету, в 2003 году наш Президент Владимир Владимирович Путин, находясь в Малайзии, вышел с инициативой, чтобы Россия присоединилась в качестве наблюдателя к странам ОИС (Организации исламского сотрудничества, – прим. Т-и). Она тогда по-другому называлась, но вот в этом году – 20 лет.

И за это время мы видим, что даже в этой ситуации, когда ряд стран оказались как бы на той стороне, наши партнеры из Организации исламского сотрудничества имеют свою позицию и наши контакты сохранены. Мы видим это по тем форумам, которые мы проводим, по тем контактам, которые мы нарабатываем.

Но и если посмотреть наши торгово-экономические отношения, они переориентировались в сторону стран Персидского залива, в сторону Востока. Я считаю, что тот потенциал, который есть, в том числе у нашей республики, очень полезен, чтобы мы продвигали наши интересы.

— А мы им интересны в принципе?

— Интересны, очень большой интерес. И мы достаточно активно, плотно и с молодежью, и со спортсменами работаем. Но и самое главное — наши экономические связи расширяются.

«Если вы посетите наш Казанский Кремль, там и храм стоит православный, и мечеть стоит. И таких мест у нас много» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О многонациональности: «Если вы посетите наш Казанский Кремль, там и храм стоит православный, и мечеть стоит»

— Если от международных дел вернуться все-таки внутрь. Хотя вернуться, наверное, не так просто, потому что если смотреть в мировом масштабе последние десятилетия — это череда каких-то невероятных конфликтов, в том числе межнациональных. Татарстан в этом смысле республика уникальная, потому что, с одной стороны, межнациональность «повышенная», с другой стороны — все тихо, спокойно. Как это удается?

— Наверное, некий опыт совместного проживания разных национальностей, разных конфессий. Что касается нас, вот — ислам и православие. Ну, видать, наши предки были достаточно умными, гибкими и сумели сохранить свою религию, свой язык, свою культуру. Я считаю, что это большое достояние нашей страны, нашей республики.

Если вы посетите наш Казанский Кремль, там и храм стоит православный, и мечеть стоит. И таких мест у нас много. Я считаю, что это все-таки воспитание, воспитание старшего поколения. То есть старшие передают подрастающему поколению. И мы тоже к этой тенденции очень внимательно относимся. У нас нет никаких межнациональных и межрелигиозных противостояний.

— Сейчас очень много говорят о том, что надо возвращаться к традиционным историческим ценностям. Но это говорят, наверное, в большей степени в Москве, которая про них немножечко так, скажем прямо, приподзабыла. У вас нужно возвращаться или вы их хранили?

— Я не знаю, кому куда нужно возвращаться... Возвращаться сложно, если уже ушел. Самое главное — мы это сумели сохранить. И это является залогом той стабильности, которая есть на этой земле. Даже в мыслях нет, чтобы кто-то кому-то там какие-то высказывания делал.

Мир, согласие — оно уже заложено. Все-таки за один день это не делается. Совместная жизнь в нашей большой стране научила нас так жить. И в целом мы видим, что в нашей стране в принципе это невозможно. Хотя в мире некоторые деструктивные силы очень успешно используют эти моменты, чтобы сделать какой-то дисбаланс.

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Об экономике: «Мы сумели не только сохранить, а серьезно переформатировать нашу экономику»

— Но, говоря об уникальности вашего региона, она еще и в экономике. В то время как в 90-е промышленность в стране была пущена под нож, в том числе и оборонная, вашему региону удалось сохранить предприятия и приумножить то, что было достигнуто. Какая работа здесь была?

— Знаете, как всегда, это Всевышний, наверное, кому-то посылает или у кого-то отбирает. В данном случае у власти была команда, команда нашего первого Президента – Минтимера Шаймиева. Опытный хозяйственник. И в период неопределенности, хотя пытались тогда и Татарстан показать сепаратистами, таких мыслей не было.

Была самая главная задача — сохранить стабильность, промышленный потенциал. И в период приватизации было важно не разбазарить предприятия, а сохранить государственное присутствие. И это дало свои результаты.

Я тогда большим начальником не был, но был последователем этих больших начальников. И этот путь оказался очень правильным, мы очень благодарны нашему первому Президенту. Сегодня он вместе с нами активно принимает участие в жизни республики.

«Тот же КАМАЗ. Мы помним, КАМАЗ был банкрот, его надо было банкротить и распродавать. Вот Шаймиев донес до руководства (что этого делать нельзя, – прим. Т-и), сумел... Много таких историй было тогда» Фото: телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»

Мы сохранили промышленный потенциал, рабочие места, доходы людей, и это во благо всей нашей страны, ничего в этом плохого нет. Сегодня и авиационный завод, и вертолетный завод, и пороховой завод — все эти стратегические предприятия работают на обороноспособность.

Тот же КАМАЗ. Мы помним, КАМАЗ был банкрот, его надо было банкротить и распродавать. Вот Шаймиев донес до руководства (что этого делать нельзя, – прим. Т-и), сумел... Много таких историй было тогда.

Экономика.... Вот почему республика развивается? Потому что мы сумели не только сохранить, а серьезно переформатировать нашу экономику. Она была сырьевая – у нас появились большие перерабатывающие мощности, существующие мощности расширились. Был спад нефтяной промышленности — были приняты решения по поддержанию нефтяной промышленности. Это были не федеральные, а республиканские решения.

Было решено создать крупный нефтеперерабатывающий комплекс, расширить наши нефтехимические предприятия, запустить большие проекты в энергетике. Все это позволило иметь такой субъект, который сегодня есть.

Мы в прошлом году по объему промышленной продукции до 5 трлн не дошли, но приблизились. Это была наша мечта. И в этом году мы пока идем с ростом: и по инвестициям в основной капитал, и по объемам промышленного производства, и по селу, и по объемам строительства. Все эти показатели пока с положительной динамикой.

Был спад нефтяной промышленности — были приняты решения по поддержанию нефтяной промышленности Фото: © «Татар-информ»

— Ну вот вы уже авиастроение упомянули. У вас на днях Премьер-министр (Мишустин, – прим. Т-и) был в гостях. Я так понимаю, что основная цель была именно посмотреть, что с авиацией у вас происходит, прежде всего со строительством гражданских самолетов. Потому сейчас все плачут, что в свое время благополучно пытались развалить со словами: да ладно, купим «Боинги». Вот что у нас в Татарстане применительно к самолетам?

— Почему Председатель Правительства посетил наш авиационный завод? Главная задача — обеспечить страну гражданскими авиационными судами. Вот есть проект «Суперджет», он очень хороший, но много импорта в их комплектующих. Сейчас идет работа по импортозамещению.

Новый проект МС21 — очень хороший. Но любой проект должен пройти определенную стадию подготовки. Он тоже был сориентирован на много импортных комплектующих. Эти самолеты будут, они обязательно должны быть.

«Почему Председатель Правительства посетил наш авиационный завод? Главная задача — обеспечить страну гражданскими авиационными судами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но в то же время есть прекрасный проект Ту-214, который показывает и хорошие потребительские результаты.

Задача – выйти на 20 самолетов в год – поставлена руководством страны и поддержана Президентом страны. Почему нам поручили? Потому что, как вы знаете, производство стратегического бомбардировщика Ту-160 было в свое время прекращено в Казани. Но когда руководство страны поставило задачу возобновить, казанский завод эту задачу решил. То есть к нам, к заводу, к республике, есть доверие. И задача 20 самолетов в год за очень короткое время — это непростая задача.

— А сроки какие?

— Сроки — в течение 10 лет мы должны выйти на этот режим. Сначала 10, потом 20. Но мы понимаем, как это можно сделать. Руководством страны, Правительством оказано доверие. Я думаю, что... не думаю, мы обязаны это сделать.

— А это целиком отечественные самолеты?

— Да, целиком отечественные. Там было несколько компонентов, но они не из тех стран, которые нас не любят (мы их тоже не очень).

«В то же время есть прекрасный проект Ту-214, который показывает и хорошие потребительские результаты. Задача – выйти на 20 самолетов в год» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О стройке М12: «Транспортный коридор позволит нам двигаться дальше»

— О том, что на слуху. Сейчас много говорят о строительстве дороги М12. Это Москва — Казань и далее на Урал. Как стройка отразится на экономическом развитии Татарстана? На какой стадии сейчас работы?

— Я уверен, Всевышний же есть. Нам повезло, мы мечтали о высокоскоростной дороге в Москву, но в свое время не получилось. Сейчас по автомобильной дороге М12 всего 6,5 часа — и ты в столице России.

Татарстан — промышленный регион, у нас большие грузоперевозки. Очевидно, что и высокоскоростная дорога тоже будет.

«Нам повезло, мы мечтали о высокоскоростной дороге в Москву, но в свое время не получилось. Сейчас по автомобильной дороге М12 всего 6,5 часа — и ты в столице России» Фото: скриншот видео

Но для нас и сегодня очень важно иметь транспортные артерии. Здесь огромная роль Правительства Российской Федерации. Президент Владимир Путин проект поддержал. Работу курирует Марат Шакирзянович Хуснуллин. Седьмой и восьмой участки находятся на нашей территории. Мы тоже везде, где можно, оказываем содействие. В декабре дорогу до Казани запустят.

Также в Татарстане появляются два стратегических моста: один на Волге, другой на Каме — обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Далее планируется расширение дороги до Башкирии. Этот современный автомобильный транспортный коридор позволит нам двигаться дальше.

О санкциях: «Это больно»

— А насколько республика пострадала от санкций и насколько легко или нелегко их получается обходить?

— Это больно. Ведь когда вам делают укол, это же больно? Санкции, с одной стороны, это очень серьезный удар, имеются ограничения по технологическому оборудованию. Мы потеряли массу поставщиков, особенно в автомобилестроении, авиации, из недружественных стран.

С другой стороны, мы мобилизовались и нашли другие пути. Я же сразу сказал, что экономика республики и в прошлом году, и в этом идет с положительной динамикой. Но санкции открыли нам глаза, насколько и где мы уязвимы. Нам пришлось перестроиться. У нас 50% промышленной продукции имеет экспортное направление. Уже все маршруты поменялись.

«Ничего терпеть не надо. Это реальность, в которую мы попали, и надо принимать реальные конкретные действия» Фото: скриншот видео

— Сложнее всего же, наверное, голову переключить?

— Голова нормально, работает (смеется).

— Надо потерпеть, и дальше будет как раньше? Или всё будет по-другому и нужно думать совершенно в другую сторону?

— Ничего терпеть не надо. Это реальность, в которую мы попали, и надо принимать реальные конкретные действия. Это наша общая работа и на федеральном уровне очень серьезно поддерживается. Регионы в стороне не должны стоять.

Фото: скриншот видео

— Давайте поговорим об уровне жизни в вашем регионе. У вас рекордно низкие показатели по безработице. Хорошие, по российским меркам, зарплаты.

— Нам нужен рабочий потенциал. Экономика в Татарстане развивается, расширяются предприятия, строятся индустриальные парки. Зарплаты у нас нормальные, рыночные. По республике — 56 тыс. рублей в зависимости от отраслей. Зарплаты растут. Приглашаем специалистов из других регионов. В Татарстане созданы 46 ресурсных центров. Мы вкладываем средства в колледжи, профтехучилища, чтобы вместе с заказчиками — промышленными предприятиями – организовать подготовку будущих кадров.

Также работаем со странами Средней Азии. Работа ведется не просто стихийно — мы предлагаем обучить сотрудников на их территории или же здесь, у нас, предоставить им возможности.

Так что отсутствие безработицы не всегда хорошо. Нам нужны люди. Особенно в работниках нуждаются предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они значительно нарастили объемы, и сейчас эти вопросы мы решаем совместно.

Фото: скриншот видео

Об оттоке молодежи: «Стэнфорд отдыхает по сравнению с Альметьевским нефтяным институтом!»

— В продолжение темы. Татарстан сегодня — один из самых успешных регионов России, Казань — один из лучших российских городов. Но у успеха есть обратная сторона. Что Казань, что Москва вытягивают людей, силу и соки из малых городов и деревень. Что в Татарстане делается для того, чтобы люди оставались в деревнях?

— Да, такая проблема существует. Качество жизни должно быть не только в городе, но и на селе. Из порядка 44 республиканских программ плюс национальных проектов около 25-27 касаются развития сельских территорий. Мы обращаем большое внимание, чтобы заработок на селе соответствовал уровню хороших зарплат. Есть достаточное количество бизнес-компаний, которые платят достойные зарплаты на селе.

Фото: скриншот видео

Татарстан разделен на агломерации. К примеру, в Закамской агломерации это КАМАЗ (Набережные Челны), ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга) и Нижнекамск — большой спрос на специалистов. Нефтяная агломерация представлена Альметьевским районом и так далее. Если молодежь оттуда уезжает, то навряд ли возвращается. Поэтому мы создаем там хорошие образовательные центры, общественные пространства. Молодежь нуждается в том, чтобы было куда сходить, где заняться спортом. А их родителям важно, где ребенок будет получать образование.

«Также ведется большая работа по химическому институту в Нижнекамске. Это будет очень достойное учебное заведение, которое создается совместно с СИБУРом, Министерством образования и науки» Фото: скриншот видео

Вы можете поехать в Альметьевск и посмотреть Альметьевский нефтяной институт. Вообще Стэнфорд отдыхает по сравнению с нефтяниками! Я серьезно говорю. Там кампусы, лаборатории. Можно обратить внимание на Университет Иннополис. Также ведется большая работа по химическому институту в Нижнекамске. Это будет очень достойное учебное заведение, которое создается совместно с СИБУРом, Министерством образования и науки. А совместно с КАМАЗом идет работа по созданию Высшей технической школы в Набережных Челнах. Чтобы не было оттока молодежи, необходимо сбалансировать социальные, образовательные задачи, а также благоустройство городов.

«Мы работали над тем, чтобы город стал комфортным, красивым, — это развитие общественных пространств, объекты спорта, транспортная инфраструктура, инфраструктура гостеприимства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О туризме: «1000-летие Казани и Универсиада стали для Казани революционными»

— Давайте поговорим о туризме. Казань занимает третье место по количеству приезжающих после Москвы и Санкт-Петербурга. Чем привлекаете туристов? Расскажите всей стране: что вы можете показать туристам из других регионов?

— Раньше Казань была типичным советским городом с оборонно-промышленным комплексом, со своими проблемами и достоинствами. Первый наш серьезный шаг — это тысячелетие Казани. Тогда при большой федеральной поддержке мы привели город в порядок. Следующий шаг — проведение Всемирной Универсиады. Казань преобразилась. Революционно эти две даты дали хороший старт.

Мы работали над тем, чтобы город стал комфортным, красивым, — это развитие общественных пространств, объекты спорта, транспортная инфраструктура, инфраструктура гостеприимства — Универсиада потребовала огромное количество новых отелей, гостиниц, а также людей, владеющих английским языком.

Фото: скриншот видео

Большая работа была проведена нашим первым Президентом. После того как он передал мне полномочия, Минтимер Шарипович занялся двумя серьезными историческими объектами — Свияжском, символизирующим православие, и Болгаром — это начало ислама.

Все наши действия в совокупности преобразили территорию, изменили нас, мы научились гостеприимству. В прошлом году в Татарстане побывало 4 млн туристов. В этом году ждем не меньше гостей. Люди едут в Казань, им нравится. И, конечно, не только в Казань, но и в Болгар, Свияжск, Билярск, Елабугу, Тетюши. И этот круг только расширяется.