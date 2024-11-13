Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с замсекретаря Комитета КПК Синьцзяна

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем секретаря Комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района, председателем Синьцзянского производственно-строительного корпуса, председателем правления компании China Xinjian Group Хэ Чжунъю. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. Ранее делегация Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР прибыла в Казань с рабочим визитом.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Приветствуя гостей, Рустам Минниханов выразил признательность за внимание к регионам России и за то, что российско-китайские отношения активно развиваются и достигли беспрецедентного уровня.

«Товарооборот между нашими странами растет. В прошлом году он составил 228 млрд долларов США. Наши лидеры (Владимир Путин и Си Цзиньпин — прим. Т-и) поставили задачу до 2030 года нарастить объемы торговли, углубить связи по ряду стратегических направлений, и прежде всего — финансовые, промышленные, технологические направления, а также транспортную и логистическую области», — отметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ напомнил, что недавно в Казани прошел 16-й саммит БРИКС. «Мы имели честь принимать в том числе и лидера Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Для нас это была большая честь — принимать в Казани лидера мировой державы. Мы будем гордиться этим событием», — подчеркнул он.

Руководитель республики также заметил, что делегации из Татарстана регулярно посещают Китай. «В прошлом году я был в Шанхае и в провинции Аньхой. Также в ноябре посетил ярмарку высоких технологий в Шеньчжэне. В апреле текущего года я посетил ЭКСПО „Китай — Евразия“ в городе Урумчи (столице Синьцзян-Уйгурского автономного района — прим. Т-и)», — перечислил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Минниханов упомянул, что Татарстан заключил соглашения о сотрудничестве с восемью провинциями Китая. Также заключены соглашения между муниципальными образованиями региона и муниципальными образованиями КНР. Например, столица РТ Казань имеет побратимские отношения с семью городами Китая.

«Серьезную поддержку нашим отношениям оказывает Генеральное консульство КНР в Казани», — подчеркнул Раис РТ и отметил хорошую продуктивную работу Генконсула в Казани и в целом посольства Китая в России. Вспомнил он и о том, что не только торгово-экономические отношения, но и инвестиции из КНР играют заметную роль в татарстанских проектах.