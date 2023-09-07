Минниханов предложил руководству Синьцзяня усилить работу над совместными проектами

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Правительства

Синьцзян-Уйгурского автономного района Марданом Мукийитом, который прибыл на первый международный форум «РОСТКИ». Руководитель республики поблагодарил гостя за интерес к мероприятию.

«Товарооборот продолжает расти. Только в первом квартале текущего года взаимная торговля составила 740 миллионов долларов», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он напомнил, что в республике реализуются несколько совместных экономических проектов, и предложил усилить работу.

«Синьцзян-Уйгурский автономный район – один из регионов Китая, с которым у Татарстана развивался активный диалог. Обсуждались совместные проекты в области сельского хозяйства, строительства, медицины», – отметил Рустам Минниханов.

Зампред Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района выразил благодарность за приглашение на форум и назвал перспективным направлением для сотрудничества сельское хозяйство, поскольку Синьцзян – основной сельскохозяйственный регион Китая, имеет 11,3 млн гектаров целинных земель.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Для нашей команды это первый визит в Республику Татарстан. Основная цель нашего визита в укреплении наших отношений в различных сферах. Мы готовы реализовать совместно с Вами те задачи, которые поставили главы наших государств во время последней встречи», – сказал гость.