Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с Президентом Казахстана на полях ПМЭФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме. Об этом сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана, отметив важность этого исторического события для страны.

«Сегодня Казахстан — один из ведущих зарубежных партнёров Татарстана. Мы благодарны за внимание к нашим вопросам и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов», — заметил Рустам Минниханов.



За прошлый год татарстано-казахстанский товарооборот составил 629 млн долларов. Стороны обратили внимание на важность наращивания этих показателей и расширения сотрудничества, а также номенклатуры взаимно поставляемых товаров. Вспомнили они и о том, что этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

«С большим удовольствием вспоминаю свой недавний визит в Татарстан, было очень насыщенно с точки зрения деловой активности», — подчеркнул Президент Казахстана. При этом он добавил, что внимательно следит за тем, как реализуются совместные проекты, и держит их на личном контроле.

Во время встречи Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе реализации своих проектов на территории Казахстана генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В завершение встречи было подписано соглашение между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз» о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана.

Участок недр Каратон-Саркамыс расположен в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз и Королевское, а также группой месторождений АО «Эмбамунайгаз». В феврале 2022 года он был включен в перечень территорий участков недр на разведку и добычу углеводородов для предоставления права недропользования АО НК «КазМунайГаз».

XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.