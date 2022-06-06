Явка на конституционном референдуме в Казахстане превысила 68%

В воскресенье, 5 июня, в Казахстане состоялся референдум, на котором решается судьба поправок в конституцию этого государства.

По предварительным данным Центризбиркома, явка составила 68,44%, об этом сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

Стоить отметить, что нарушений в процессе голосования не выявили ни МВД Казахстана, ни наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме еще утром, о чем сообщал «Татар-информ».

По словам президента, произошедшая в январе 2022 года попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.

Поправки снижают излишнюю концентрацию президентских полномочий. В том числе сокращают его участие в формировании верхней палаты парламента и ограничивают его влияние на местные представительные и исполнительные органы. Кроме того, вводится ограничение на родственников президента на руководящих госдолжностях.