«Эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение»: о чем договорились Токаев и Минниханов

Татарстан стал первым регионом России, который посетил Касым-Жомарт Токаев в качестве Президента Казахстана. В Казань он прибыл из Москвы, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Что показали лидеру Казахстана в нашей республике и о чем шла речь на встрече высокого гостя с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, — в обзоре ИА «Татар-информ».

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Татарстан накануне ночью Фото: president.tatarstan.ru

Президент Казахстана пригласил татарстанского митрополита в Астану на Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Татарстан накануне ночью. В международном аэропорту Казани его встретили Президент РТ Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сегодня утром казахстанский лидер в сопровождении Рустама Минниханова посетил Музей-заповедник «Казанский Кремль». Президент РТ рассказал об уникальном историческом комплексе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Кремле Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов ознакомились с архитектурой мечети «Кул Шариф» и Благовещенского собора. Экскурсию по мечети гостям провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он рассказал, что храм был построен на месте древней соборной мечети, существовавшей до второй половины XVI века, и назван в честь имама Кул Шарифа.

Экскурсию по мечети гостям провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин Фото: president.tatarstan.ru

Далее Президенты Казахстана и Татарстана посетили Благовещенский собор, где их встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он рассказал гостям об истории храма, а церковный хор пропел Касыму-Жомарту Токаеву «Многая лета». В беседе с митрополитом Президент Казахстана пригласил его принять участие в предстоящем в текущем году в Астане Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

«Мы пригласили Патриарха всея Руси Кирилла посетить с визитом Казахстан. В этом году осенью мы проводим очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий, надеемся, он примет участие. Я могу вас пригласить посетить?» — обратился Токаев к митрополиту. «Если мой Президент поддержит», — улыбнулся владыка Кирилл и посмотрел на Рустама Минниханова. Касым-Жомарт Токаев также рассказал митрополиту о том, какая работа проводится в Казахстане по возрождению православных храмов.

В беседе с митрополитом Кириллом Президент Казахстана пригласил его принять участие в предстоящем в текущем году в Астане Съезде лидеров мировых и традиционных религий Фото: president.tatarstan.ru

«Несмотря на пандемию, наш товарооборот два года подряд держится на уровне 630 млн долларов»

Из Благовещенского собора Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов прошли в резиденцию Президента РТ, где провели официальную протокольную встречу. Татарстанский лидер поблагодарил Президента Казахстана за то, что он нашел возможность в рабочем графике посетить республику.

«Мы высоко ценим ваше внимание и возможность развития сотрудничества с Казахстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений. Казахстан для нас стратегический партер. Есть много соглашений с регионами Казахстана, есть положительные примеры работы татарстанских компаний в Казахстане», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что для КАМАЗа рынок Казахстана второй по величине после российского. Автогигант организовал в Казахстане автосборочное производство, выпуск спецтехники, наладил работу сервисных центров и готовится реализовать еще несколько инвестиционных проектов. «Это чугунное литье, это главные пары для автомобильных мостов», — перечислил он.

Президент Татарстана также рассказал о планах компании «Татнефть» организовать в Казахстане производство автомобильных шин и бутадиеновых каучуков. «Я думаю, что в рамках работы на нефтяных месторождениях тоже есть большая перспектива», — подчеркнул Минниханов.

Президент РТ напомнил, что для КАМАЗа рынок Казахстана второй по величине после российского, а «Татнефть» планирует организовать в Казахстане производство автомобильных шин и бутадиеновых каучуков Фото: president.tatarstan.ru

Руководитель республики сообщил, что планы по развитию кооперационных связей с партнерами из Казахстана есть у многих татарстанских предприятий, среди которых Казанский вертолетный завод, «Эйдос-Медицина», заводы особой экономической зоны «Алабуга».

«Несмотря на пандемию, наш товарооборот два года подряд держится на уровне 630 млн долларов. Тем не менее наш потенциал гораздо выше. Татар и казахов объединяют исторические связи, близость языка и религии. Более 200 тысяч татар — граждане Казахстана, и они комфортно себя чувствуют. Они имеют возможность сохранить свой язык и традиции, мы это видим и искренне благодарим вас за поддержку наших соотечественников», — обратился Рустам Минниханов к Президенту Казахстана.

Кроме того, Рустам Минниханов обратил внимание на заинтересованность в работе по линии открытия филиалов технических вузов России в Казахстане.

«Между нашими странами имеются связи, которые уходят в глубь истории»

В свою очередь Президент Казахстана отметил, что очень рад своему пребыванию в Татарстане.

«Я встречался с вами несколько раз в нашей стране. Мы говорили о многих вещах и, конечно же, о том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. У нас очень серьезные проекты в нашем двустороннем сотрудничестве. Поэтому думаю, что эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение, коль скоро имеется политическая воля руководителей и Казахстана, и Татарстана», — сказал казахстанский лидер.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Татарстаном Фото: president.tatarstan.ru

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что накануне провел в Москве почти 5-часовые переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

«Мы говорили о том, что Казахстан будет развивать свое сотрудничество с Татарстаном как с субъектом Российской Федерации. Владимир Путин в своем выступлении на пресс-конференции особо выделил Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и приветствовал мое решение посетить республику с рабочим визитом», — сказал глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Татарстаном.

«Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят в глубь истории, по сути дела, наша история — общая. Я интересуюсь историческими моментами, читаю статьи, книги по истории. И каждый раз убеждаюсь и даже удивляюсь, насколько глубоки и интегрированы в историческом плане наши связи. Полностью согласен с вашим мнением, что культурно-гуманитарное сотрудничество должно развиваться. Во всяком случае, Казахстан готов к этому», — обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана рассказал, что впервые посетил Казань, и признался, что очень сильно впечатлен городом, его знаковыми объектами. Он высоко оценил динамику развития Татарстана и пожелал Рустаму Минниханову дальнейших успехов на благо народа республики.

Президент Татарстана выразил казахстанскому лидеру признательность за визит в Казань и наградил Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык» Фото: president.tatarstan.ru

В свою очередь Президент Татарстана выразил казахстанскому лидеру признательность за визит в Казань и наградил Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Под конец дня Президент Казахстана посетил Нижнекамск и Набережные Челны. В частности, Касым-Жомарт Токаев осмотрел нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» и посетил сборочные цеха автогиганта «КАМАЗ».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru