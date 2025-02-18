Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначен Кирилл Охоткин

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

В актовом зале КНИТУ-КАИ сегодня представили исполняющего обязанности ректора вуза. Им стал Кирилл Охоткин, который ранее занимал пост директора по космическим программам Московского физико-технологического института. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

Кирилл Охоткин в 1999 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Физика». В 2002 году – аспирантуру Сибирского государственного технологического университета. Доцент, доктор физико-математических наук. Автор 39 научных публикаций и одного патента на программу для ЭВМ.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

С 2001 года он работал старшим преподавателем в стенах родного вуза, в дальнейшем занимал руководящие должности. Был доцентом, начальником научно-инновационного управления, проректором по научно-исследовательской работе.

С 2013 года – советник генерального директора по инновационному развитию АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева». С августа 2024 года занимал пост директора по космическим программам МФТИ.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Участие в церемонии приняли замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, помощника Раиса РТ Альберт Гильмутдинов. На мероприятии также присутствовали члены Ученого и Попечительского советов, руководители структурных подразделений университета.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что КАИ для Татарстана всегда будет опорным вузом. «Проделана большая работа, не сбавляйте обороты», – подчеркнула она.