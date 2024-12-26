КНИТУ-КАИ обучает специалистов авиапредприятий

Фото: КНИТУ-КАИ

Передовая инженерная школа «Комплексная авиационная инженерия» активно осваивает нишу программ дополнительного образования для сотрудников авиапредприятий региона. Так, по заданию Объединенной авиастроительной корпорации ПИШ КАИ были организованы курсы повышения квалификации по программам «Технологическая подготовка производства в цифровой среде». Их прослушали две группы специалистов Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев» и татарстанского филиала АО «АэроКомпозит».

Программы были подготовлена в сотрудничестве с учебно-методическим центром «Организация производства» (УМЦ), функционирующего на базе корпоративного института КНИТУ-КАИ. Разработку курсов осуществляла команда, включавшая ученых и преподавателей кафедры технологии машиностроительных производств и кафедры экономики, и управления на предприятии. Кстати, недавно УМЦ подготовил еще один курс для непрофильных специалистов авиаципроизводства – «Основы производства авиационной техники в условиях цифровых технологий». Его прослушали три группы, состоящие из руководителей среднего звена Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев».

Направление дополнительного профобразования является одним из важнейших в деятельности передовой инженерной школы «Комплексная авиационная инженерия». Напомним, она начала работу в 2024 году на площадке КНИТУ-КАИ и нацелена на подготовку специалистов для участия в актуальных проектах отечественной авиаотрасли, микроэлектроники и цифровых технологий. В ближайшие три года в рамках развития ПИШ КНИТУ-КАИ будет создано 15 образовательных пространств, объединенных в междисциплинарные кластеры с инновационными проектами, более 40 новых образовательных программ в области современных материалов, цифровых двойников, передовых технологий и оборудования, в том числе более 30 программ дополнительного профессионального образования.

ПИШ КАИ уже провела обучение для трех групп инженеров и автомехаников по ремонту конструкций воздушных судов компании «S7 ИНЖИНИРИНГ», инженеров ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» и др.

Реклама Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ)