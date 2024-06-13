news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 13 июня 2024 10:25

Минниханов обсудил с главой «Автодора» перспективные дорожные инвестпроекты

Скопировать ссылку
Минниханов обсудил с главой «Автодора» перспективные дорожные инвестпроекты
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны затронули дальнейшее взаимодействие в части развития сети автомобильных дорог на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях.

Кроме того, Раис РТ и руководитель «Автодора» обсудили реализацию перспективных инвестиционных региональных проектов в области дорожного хозяйства.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и другие официальные лица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году на продление платной трассы М12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга из Фонда национального благосостояния выделят 77 млрд рублей.

читайте также
Количество поездок по трассе М12 превысило десять миллионов
Количество поездок по трассе М12 превысило десять миллионов
#Рустам Минниханов #автодор
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2