Минниханов обсудил с Бердымухамедовым перспективы татарстано-туркменского сотрудничества

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым обсудил наиболее перспективные направления татарстано-туркменского сотрудничества, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. В частности, стороны договорились наращивать взаимодействие в машиностроении, нефтегазохимии, цифровизации.

«Мы находимся в прекрасной братской стране, потому что татары и туркмены исторически всегда были близки. Российско-туркменистанские отношения носят характер стратегического партнерства. Наши руководители находятся в постоянном контакте», – приводит слова Минниханова его пресс-служба. Он также подчеркнул, что подтверждением тесных связей государств является туркмено-российский бизнес-форум, который прошел вчера с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-инофрма».

Особое внимание на встрече было уделено укреплению взаимодействия в отрасли машиностроения, нефтегазохимии, цифровизации и других направлениях. Помимо этого, Минниханов отметил важность сотрудничества в области культуры, науки и образования, напомнив, что сегодня в РТ учатся 6212 туркменских студентов.

Не менее важное значение имеет сотрудничество в спорте, добавил Минниханов. Он напомнил, что на днях в Казани прошел первый турнир по хоккею среди команд исламских стран и Республики Татарстан. «Команда из Туркменистана выступила очень достойно. У вас очень спортивная страна», – подытожил Президент РТ.

Напомним, ранее он сообщил, что встречей с Бердымухамедовым завершает свою рабочую поездку в Туркменистан.